Cada futbolista sabe cuándo es el momento de volver y Sergio Peña puede dar fe de eso. Quizá por su edad (29 años), hay un sector que piensa que todavía tenía cuerda para jugar en Europa; pero nadie como el propio jugador sabe su realidad y sus etapas. Diez años después de la última foto suya vestido de blanquiazul, regresará a Alianza Lima para reencontrarse con su primer amor. Y si bien el romance es bonito y su retorno representa un refuerzo de lujo en Matute, no deja de ser verdad que se sumará a una lista cuyo peor enemigo es el paso del tiempo.

Con la llegada de Sergio Peña a Alianza Lima, el registro de seleccionados que volvieron a la Liga 1 después de Rusia 2018 creció. Es cierto, el canterano íntimo no disputó la Copa del Mundo de ese año, pero era uno de los 23 convocados por Ricardo Gareca. Concentró con el equipo, jugó los amistosos de preparación y fue parte del proceso en todo momento. Lo que ocurrió fue que Paolo Guerrero quedó habilitado y el ‘Tigre’ tuvo que darle la noticia que nadie quería recibir. Salió de la lista, lloró y aprendió. Hoy su presente es otro.

Pero vayamos al meollo del asunto: existe una tendencia irreversible. De los 18 futbolistas que jugaban en el exterior en aquella selección peruana, el 72% regresó a la Liga 1. De ese total, el 85% de mantiene todavía en un club del fútbol peruano y solo el 15% tuvo la oportunidad de volver a salir al extranjero.

Seleccionados de Rusia 2018 que volvieron al Perú

Futbolista Año de regreso Club Pedro Gallese* 2019 Alianza Lima Anderson Santamaría 2025 Universitario Alberto Rodríguez 2018 Universitario Christian Ramos 2019 Melgar Miguel Trauco 2025 Alianza Lima Yoshimar Yotún 2022 Sporting Cristal Christian Cueva* 2023 Alianza Lima Jefferson Farfán 2021 Alianza Lima Edison Flores 2023 Universitario Paolo Guerrero 2024 César Vallejo Paolo Hurtado 2022 Alianza Lima Raúl Ruidíaz 2025 Atlético Grau Andy Polo 2022 Universitario

*Se fueron otra vez al extranjero

Como se aprecia, son 13 los futbolistas que regresaron al fútbol peruano tras Rusia 2018 y solo dos pudieron regresar al exterior. Pedro Gallese y Christian Cueva tuvieron un breve paso por Alianza Lima. El primero llegó en el 2019 cedido desde Tiburones Rojos y fue subcampeón ese mismo año. Pudo quedarse una temporada más, pero decidió volver a México y posteriormente fue vendido al Orlando City de la MLS, donde actualmente sigue jugando. Por su parte, ‘Aladino’ también fue subcampeón en 2023 y luego pasó por Cienciano como parada previa antes de aterrizar en Emelec de Ecuador.

El resto tuvo otro desenlace, algunos mejores que otros. Hay dos que ya pusieron fin a su carrera: Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez. La ‘Foquita’ fue bicampeón en 2021 y 2022 con Alianza Lima, extendiendo todavía más su leyenda en el club. Hoy es empresario, está dedicado a sus negocios y conduce su podcast ‘Enfocados’ junto a Roberto Guizasola. Por su lado, el ‘Mudo’ pasó por Universitario y Alianza Lima antes de convertirse en pastor religioso, una faceta que no se conocía de él.

¿Cómo les fue a los que regresaron a la Liga 1?

Hay matices buenos y malos. Siete jugadores se mantienen en la Liga 1, uno juega en la Liga 2 (Paolo Hurtado) y otro no tiene equipo (Christian Ramos). Del grupo de los primeros, actualmente, tres juegan en Universitario (Flores, Polo y Santamaría), dos en Alianza Lima (Guerrero y Trauco), uno en Atlético Grau (Ruidíaz) y uno en Sporting Cristal (Yotún). Eso sí, no todos han corrido con la misma suerte.

Flores y Polo, por ejemplo, son vigentes bicampeones con la U. Desde su regreso al club, les ha ido bastante bien. ‘Orejas’ regresó en 2023 y alzó dos títulos nacionales seguidos, incluyendo el Centenario. La ‘Joya’, en cambio, volvió un año antes (2022), pero ha disfrutado de los últimos éxitos del conjunto crema. Ahora, tienen la opción de lograr el tricampeonato en 2025 y hacer historia eliminando a Palmeiras de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Edison Flores volvió en 2023 a Universitario. (Foto: Universitario)

Guerrero y Trauco tienen como presente a Alianza Lima. El ‘Depredador’. con 40 años, volvió al fútbol peruano en 2024 para jugar en César Vallejo. Luego, salió a mediados de años y firmó por una temporada y media con Alianza Lima, donde viene siendo titular y busca un solo objetivo: salir campeón nacional. El ‘Genio’, por su parte, cruzó la vereda y regresó este 2025 para jugar con los blanquiazules. Su contrato todavía finaliza el próximo año.

Por otro lado, Yotún lleva cuatro temporadas en Sporting Cristal. Regresó como su máxima figura, tuvo buenas actuaciones, pero no ha podido coronar con un título nacional. Este año no ha podido jugar ningún partido debido a una lesión a la rodilla que todavía le persigue. Se desconoce si volverá para el Torneo Clausura, aunque con 35 años, el tiempo corre en su contra.

Ruidíaz, en tanto, encontró en Atlético Grau su refugio tras salida del Seattle Sounders. Se pensó que podía reforzar a la U, pero por distintos motivos no pudo concretar su regreso a tienda crema. El ‘Patrimonio’ le abrió las puertas y el delantero no dudó. Hoy es titular en el cuadro piurano, marca goles cuando tiene la oportunidad y está satisfecho. Eso sí, no tiene los reflectores sobre su espalda, lo que le da tranquilidad para desempeñarse en el campo como mejor le parezca.

Futbolista PJ en su primer año Goles en su primer año Edison Flores 17 7 Andy Polo 28 1 Anderson Santamaría - - Paolo Guerrero 17 7 Miguel Trauco 21 - Yoshimar Yotún 22 2 Raúl Ruidíaz 10 5

¿Qué le espera a Sergio Peña en Alianza Lima?

El regreso de Sergio Peña a Alianza Lima puede dividir a la hinchada, pero no deja de ser especial para el futbolista. Con 29 años, algunos consideran que es muy pronto para su retorno; sin embargo, su intención es gozar de continuidad en un equipo en el que esté cómodo, represente un reto y sienta la presión de exigirse mucho más. Matute lo espera con los brazos abiertos, pero también con el corazón caliente y las expectativas altas para quien es el último 10 de la Bicolor.

Su presencia en la Liga 1 eleva el nivel de competencia, sobre todo en un momento en el que Alianza Lima intenta destronar a Universitario e impedir el tricampeonato. No es imposible conseguirlo, pero se necesita de un creativo que le dé ese fútbol ausente en los últimos partidos de los blanquiazules. Néstor Gorosito aprueba su llegada y en cancha se verá cómo puede engranar para que los circuitos funciones.

Quizá es el escenario ideal para el regreso de Peña. Tiene experiencia, rodaje internacional, presencia física y motivación. Todo lo que exigen en La Victoria. Depende del ‘10′ bajarla de pecho, tener el control y jugar. La pelota está en su cancha.

