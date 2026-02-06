Sergio Peña y cómo Alianza Lima resolvió un contrato de tres años en 14 días: detalles del acuerdo y todo sobre la operación Turquía

Por Fernanda Huapaya

El último miércoles, mientras todos los que pertenecen al mundo Alianza Lima se lamentaban la derrota a manos de 2 de Mayo en Paraguay, Sergio Peña alistaba sus maletas para volar rumbo a Turquía. El volante nacional, uno de los tres futbolistas separados por indisciplina y denuncia por presunto abuso sexual, ya tenía todo listo para unirse a los trabajos de Sakaryaspor, un equipo de la segunda división turca. Tenía, sobre todo, su carta pase en la mano luego de una rescisión de contrato que tardó varios días.

