Sergio Peña y cómo Alianza Lima resolvió un contrato de tres años en 14 días: detalles del acuerdo y todo sobre la operación Turquía

Luego del lamentable incidente de indisciplina que se agravó mucho más por la denuncia de abuso sexual a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, en Alianza Lima se plantearon soluciones y montos para tratar los tres temas. En principio, la idea era resolver por mutuo acuerdo el contrato de Zambrano y Trauco, mientras que por el lado de Peña se pretendía la cesión a préstamo.

Sin embargo, con el correr de los días y considerando también la voluntad propia del jugador, se decidió que la rescisión por mutuo acuerdo también iba a aplicar a Peña. La negociación se dio durante la última semana y el acuerdo implicó un desembolso de dinero por parte de Alianza Lima , aunque no tan alto como el que le hubiera tocado dar por despido intempestivo y en esto, según pudimos conocer, también estuvo la voluntad del jugador para no trabar las negociaciones.

Sergio Peña anota en el triunfo de Alianza Lima sobre ADT ( Jesús Saucedo @photo.gec)

En tal sentido, tanto Peña como Alianza Lima llegaron a un acuerdo bajo el que el futbolista pasaba a ser desvinculado de la institución y, por ende, el club victoriano ya no se iba a ver beneficiado ni percibir dinero en caso el jugador empiece a negociar una salida a otra liga.

El entorno del volante peruano ya tenía sobre la mesa la opción de Sakaryaspor de Turquía y esto mismo motivó a que la operación tenga que hacerse antes del término de esta semana.

Finalmente, el futbolista jugará en el fútbol turco y esto no implica ningún beneficio económico para el club victoriano. Sin embargo, esta propuesta sí significó una salida más rápida frente al problema de la resolución de contrato con el jugador.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron separados de Alianza.

