“Sí, tengo contrato para ‘todos los sapos malos’”: Zambrano tras la sexta roja y qué drásticas medidas tomará Alianza Lima para tranquilizar a su jugador más vehemente

Carlos Zambrano volvió a quedar marcado por una tarjeta roja. Esta vez, en la altura del Cusco, cuando Alianza Lima intentaba reaccionar ante Cienciano. El 2-1 final terminó siendo más pesado con el “León” fuera de la cancha desde el primer tiempo, y con un equipo que se quedó sin su referente en la zaga central.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El propio defensa asumió la culpa tras el partido. “Me duele mucho lo que estoy pasando personalmente, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente me siento culpable y responsable, no solo de este partido, sino de otros también”, confesó. Sus palabras no quedaron en el aire: pidió disculpas a sus compañeros, se comprometió a hablar con ellos en la interna y dejó en claro que no bajará los brazos. “Sé de la calidad de jugador que soy y no me puedo tirar al suelo por eso, solo a levantarme, nada más”, agregó.

El León habló ayer por la tarde con una radio local -RPP- y despejó la primera duda: “Sí, tengo contrato para ‘todos los sapos malos’. Tengo un año más de contrato, gracias a Dios. Soy feliz aquí y espero darle algunas alegrías”. Fuentes a las que tuvo acceso DT confirman que no está en duda su continuidad, más allá de la conversación que habría tenido el defensa con la gerencia deportiva, liderada por los Navarro, papá e hijo.

Sergio Ramos es el tercer futbolista con más tarjetas rojas en toda la historia del fútbol. En su temporada con más expulsiones (2005-06), registró cuatro en 4,120 minutos jugados. Es decir lo expulsaron cada 1,030 minutos.



CARLOS ZAMBRANO, por ahora, registra seis tarjetas… pic.twitter.com/ySV1vQpwCX — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) September 29, 2025

La decisión

Por la tarde, se hizo pública la decisión de Alianza tras una semana polémica del back central con pasado en Alemania -roja ante la U. de Chile y roja en Cusco-. Franco Navarro, gerente deportivo, adelantó que el club tomará cartas en el asunto. “Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna. Como equipo, como grupo y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Creo que es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos, que lo vamos a hacer en la interna. Tratar de ponerle el pecho y salir adelante porque esto no termina. Hay que seguir”, dijo a L1 Max.

Horas más tarde, Carlos Zambrano en conversación con el programa “Fútbol como Cancha” de RPP confirmó que recibió una sanción económica por sus reiteradas expulsiones.

“Así tampoco me voy a molestar porque he perjudicado al equipo en este último partido que fue en altura, y que es un doble esfuerzo”, añadió el zaguero de 36 años, integrante de Alianza desde el 2023.

“Sí hablé con Franco y Franquito (Navarro) y me va a caer una sanción económica, es justa”, expresó Zambrano, dejando en claro que acepta la medida impuesta.

¿A cuánto ascendería la multa de uno de los elementos mejores pagados del plantel íntimo? Según fuentes de DT cercanas al club de La Victoria, el monto no se hará público y se manejará en la interna, donde rige un reglamento que, en casos puntuales como llegar tarde a un entrenamiento o “malas conductas”, se amonesta al futbolista con multas económicas.

Aquí se deberían tomar otras medidas para que la actitud del jugador cambie en situaciones al límite. Alianza Lima cuenta con un departamento de psicología liderado por Giacomo Scerpella. Desde el club aseguran que mantiene una relación cercana con los jugadores; sin embargo, todo indicaría que el enfoque aplicado no estaría respondiendo de manera adecuada a las necesidades de regulación emocional de Carlos Zambrano.

El informe del árbitro, Jonathan Zamora ha sido duro con respecto a las expulsiones de Carlos Zambrano y Eryc Castillo. En caso del extremo ecuatoriano, el informe arbitral señala que recibió la tarjeta roja por juego brusco, pero con respecto a Carlos el informe es lapidario, puesto que puso que la tarjeta roja fue por conducta violenta. Pese a que aún no se sabe con determinación la sanción podría ser entre 1 a 2 fechas.

La voz de un especialista

Pero más allá del reglamento y las sanciones, la repetición de estas conductas abre un debate mayor. El psicólogo clínico Carlos Ramírez, plantea que las expulsiones de Zambrano son algo más que simples faltas. “Se observa un patrón de conducta marcado por la impulsividad y la dificultad para regular emociones en situaciones de alta presión competitiva”, explica. No es solo la reacción, sino el trasfondo: un estilo de juego que busca imponerse física y emocionalmente sobre el rival, con el riesgo de desbordarse.

Es inevitable pensar en la escena con Charles Aránguiz, en la Copa América Chile 2015, cuando ambos defendían a su selección.

El diagnóstico es claro, según el psicólogo deportivo: hay un problema de control de impulsos y de canalización de la frustración, sobre todo en partidos calientes. Para Osorio, no se trata de un rasgo innato, sino de conductas reforzadas a lo largo de la carrera, alimentadas por la etiqueta de “jugador duro” que Zambrano encarna. “Si bien esta intensidad competitiva puede ser un recurso positivo, requiere de un trabajo psicológico focalizado en el manejo emocional, la tolerancia a la frustración y el desarrollo de estrategias de autocontrol”, añade.

Alianza Lima necesita al Zambrano líder, no al Zambrano que deja al equipo con diez en momentos decisivos. El León está en esa encrucijada: o convierte su fuego en motor de autoridad dentro del campo, o seguirá repitiendo una historia que ya le costó en Europa y que ahora amenaza con perseguirlo en Matute. En el fútbol, la jerarquía no solo se mide por la pierna fuerte, también por la cabeza fría.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.