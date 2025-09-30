Jean Pierre Maraví Coppa
Jean Pierre Maraví Coppa

Escucha la noticia

00:0000:00
“Sí, tengo contrato para ‘todos los sapos malos’”: Zambrano tras la sexta roja y qué drásticas medidas tomará Alianza Lima para tranquilizar a su jugador más vehemente
Resumen de la noticia por IA
“Sí, tengo contrato para ‘todos los sapos malos’”: Zambrano tras la sexta roja y qué drásticas medidas tomará Alianza Lima para tranquilizar a su jugador más vehemente

“Sí, tengo contrato para ‘todos los sapos malos’”: Zambrano tras la sexta roja y qué drásticas medidas tomará Alianza Lima para tranquilizar a su jugador más vehemente

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Del mismo tamaño de su liderazgo y su experiencia internacional, es la vehemencia con que juega al límite y perjudica a su equipo. Vive en la cornisa. Juega con las letritas del reglamento. Y en los últimos años de su carrera, Carlos Zambrano parece no haber aprendido aún la lección: es más inteligente no jugar a hacerse expulsar.

TAGS