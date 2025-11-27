“Siempre del lado correcto”: Barcos y quién, cómo y por qué le comunicó que Alianza Lima no le renovará a días de las finales con Cristal

Según pudimos conocer, la reunión fue entre Franco Navarro, Director Deportivo, Franco Navarro Mandayo, Gerente Deportivo, y Hernán Barcos en las instalaciones de EGB en Lurín luego del entrenamiento. Asimismo, el encargado principal en comunicar las razones y la decisión final fue el Director Deportivo. Por su parte, el ‘Pirata’ escuchó lo que seguramente presentía y, más allá de su deseo de continuar, entendió la decisión de buena manera.

Razones de su salida

Como ya habíamos adelantado desde El Comercio, la principal y amplia razón para que Hernán Barcos no continúe tiene que ver con la planificación deportiva. Para el club, no es conveniente desde lo deportivo ni económico mantener a dos delanteros de 42 años para el próximo año.

Sin embargo, cabe recordar que Barcos es el segundo goleador de Alianza Lima en lo que va de la temporada con 14 goles y su desempeño pocas veces puede ser cuestionado. Es por eso que, más allá de la planificación deportiva y el hecho de traer a un ‘9′ extranjero, también tiene que ver un aspecto extradeportivo.

Es sabido que en las últimas semanas se ha ligado el nombre de Hernán Barcos con cierto malestar en la interna del vestuario ‘íntimo’. Según pudimos conocer, sí existe un deseo de salvaguardar la salud del plantel y evitar cualquier tipo de aspereza de cara al siguiente año entre los líderes del equipo. Esa también es una de las razones por las, según el club ‘íntimo’, la mejor decisión es que el ‘Pirata’ no continúe.

Otra de las motivaciones, además de la planificación deportiva y el plantel, tiene que ver con la fundamental decisión de Néstor Gorosito. Ya en su última conferencia de prensa el entrenador había confirmado que le había dado a conocer al club cuál era su postura con respecto a la renovación de Barcos.

Si bien en ese momento no quiso decir cuál era su posición, se conoce que Gorosito no estuvo de acuerdo con la renovación de Hernán Barcos y este también ha sido un factor tomado en cuenta por los Navarro en el área deportiva.

Cabe recordar que más allá de que el club ya le comunicó a Hernán Barcos que prescindirá de él para la próxima temporada y que no ampliará su vínculo, el futbolista todavía tiene, como mínimo, dos partidos más con Alianza Lima.

El 2 y 6 de diciembre el club ‘íntimo’ se medirá ante Sporting Cristal en partidos de ida y vuelta para conocer quién disputará el segundo lugar ante Cusco FC. Desde Alianza Lima indican que ya se piensa en una despedida al ‘Pirata’ para después de que se disputen los playoffs.

Por su parte, Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos, hizo un post en Instagram durante las horas en que se dio a conocer públicamente la decisión que tomó Alianza Lima: “Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. Siempre a tu lado”.