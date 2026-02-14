Sin Girotti, el ‘castigado’ en el quinto once distinto de Alianza: la pizarra de Guede para un triunfo urgente ante Sullana

Por Fernanda Huapaya

Tras el gran tropezón ante Dos de Mayo el último miércoles, en Alianza Lima no existe ningún margen de error para no lograr los tres puntos ante Alianza Atlético este sábado en Trujillo. No solo por lo simbólico de jugar a un día de su 125 aniversario, sino para tratar de devolver la confianza a un equipo y cuerpo técnico que, en tanto al torneo local, viene siendo cuestionado sobre todo desde el funcionamiento, ya que en las dos primeras fechas del torneo ha podido ganar.

