Sin Girotti, el ‘castigado’ en el quinto once distinto de Alianza: la pizarra de Guede para un triunfo urgente ante Sullana

Tras el gran tropezón ante Dos de Mayo el último miércoles, en Alianza Lima no existe ningún margen de error para no lograr los tres puntos ante Alianza Atlético este sábado en Trujillo. No solo por lo simbólico de jugar a un día de su 125 aniversario, sino para tratar de devolver la confianza a un equipo y cuerpo técnico que, en tanto al torneo local, viene siendo cuestionado sobre todo desde el funcionamiento, ya que en las dos primeras fechas del torneo ha podido ganar.
Para esto, Pablo Guede, el principal señalado en la eliminación ante Dos de Mayo, preparó un once el último viernes en la mañana en Matute antes de partir al aeropuerto y, como viene haciéndolo en los cuatro primeros partidos oficiales de Alianza Lima, tampoco repetirá un once.
La pizarra de Guede
El primer partido oficial que tuvo Pablo Guede fue ante Sport Huancayo por la Liga 1. En aquella oportunidad alineó a Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Fue un once bastante parecido al que colocó en la goleada por 3-0 ante Inter Miami, pero con la excepción de que colocó a Jairo Vélez en lugar de Jesús Castillo debido a que el volante nacional sufrió un esguince que hasta el momento lo mantiene lejos de las canchas. Para entonces, se había coincidido en que Pablo Guede ya había conseguido a su once base titular. Pero no fue así.
El siguiente encuentro fue el partido de ida ante Dos de Mayo y, para sorpresa de muchos, hizo cuatro cambios con respecto del partido ante Sport Huancayo. Uno de ellos fue D’Alessandro Montenegro obligatoriamente por la lesión de Advíncula.
Para ese encuentro colocó a Guillermo Viscarra; Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Piero Cari, Gaspar Gentile y Federico Girotti. Fue justamente por ese cambio de casi toda la volante y el centrodelantero que Guede fue bastante cuestionado en aquella derrota por 1-0 en Paraguay.
Su tercer partido oficial fue el triunfo por 2-1 ante Comerciantes Unidos y dispuso a Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Con referencia al partido pasado, hizo ocho cambios, aunque algunos por lesión: Duarte por Viscarra, Huamán por Carbajal, Cantero por Gaibor y el retorno de Advíncula.
El cuarto encuentro fue el recordado empate por 1-1 ante 2 de Mayo que dejó a Alianza Lima fuera de competencia internacional y, para ese encuentro, probó la alineación inédita con dos delanteros: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Gaspar Gentile; Federico Girotti y Paolo Guerrero. Es decir, tres cambios en relación al duelo ante Comerciantes.
Si bien no sería el mismo once anterior, sí sería un equipo idéntico al que planteó ante Sport Huancayo por la primera fecha de la Liga 1 y que parecía ser su once base titular, a excepción de la incorporación de Alejandro Duarte por Guillermo Viscarra. De ser así, se aproximaría la confirmación de que, a estas alturas, ya se decantó por cierta alineación. Aunque esto también podría variar a futuro considerando que Esteban Pavez y Jesús Castillo continúan a la espera de volver a estar aptos.
El plan en Trujillo
Esta vez, ante Alianza Atlético y con la obligación imperante de ganar, el once tentativo no se guarda nada y sería muy parecido que el último ante 2 de Mayo, pero no el mismo: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Se conoce que la continuidad de Pablo Guede no está en duda; sin embargo, en caso de no conseguir un triunfo en Trujillo, su estabilidad seguirá teniendo tendencia a bajar. De momento, no se esperan cambios en el área deportiva, ya sea de dirigentes o de entrenador al menos hasta un resultado que implique un punto de quiebre ya sea el clásico o la no obtención del Torneo Apertura.
