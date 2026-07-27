“¿Te gusta más esa posición?”, le preguntaron. “Sí, porque estamos más cerca al arco”, respondió. Era aún abril, en medio del Apertura, y Eryc Castillo había descubierto el paraíso que le enseñó Pablo Guede: salir de la banda, de jugar pegado a cualquiera de las dos rayas laterales y hacer el recorrido defensivo constantemente, a ser un segundo delantero. El primer torneo del año lo terminó con nueve goles y en este Clausura lleva cuatro –con el doblete en el 2-2 ante Comerciantes Unidos en Cutervo– en dos fechas. En total, 13 festejos con Alianza Lima. Nunca en su carrera había marcado tantas veces, ni siquiera el año pasado con Néstor Gorosito (12).

Alianza Lima rescató un empate en Cutervo, una ciudad donde perdió Cristal, empató la ‘U’ y solo UTC pudo salir victorioso hasta el momento. Es decir, una plaza muy complicada para cualquiera. Y pudo caer el elenco de Guede, si no fuera por Castillo, al que se le caen los goles de los bolsillos.

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Lluvia de goles en Cutervo, Alianza Lima rescata el empate de visita frente a Comerciantes Unidos en un partido que tuvo de todo



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Con un 3-4-3, los íntimos buscaron el resultado desde el inicio. Y a los 16′, tras un pase largo de Renzo Garcés a la espalda de la defensa local, Eryc aprovechó su insólita velocidad para el fútbol peruano para quedar cara a cara con el portero y poner el 1-0. Desde entonces, lo que parecía ser un partido controlado para la visita, sufrió un giro rotundo por la pasividad de su defensa. Así, Matías Sen (45′+2′) y Josuee Herrera (50′) dieron vuelta al marcador.

Recién a los 66 minutos, el ecuatoriano volvió a aparecer. Esta vez como un ‘9’ de área, con ese olfato goleador que solo lo tienen los ‘killers’ y –ahora– él, para pescar un rebote y poner el 2-2 final.

“Sabíamos que era un partido complicado, pero lo importante es sumar. Hay que corregir los errores y mantenernos invictos en la altura”, declaró Eryc. En lo que va del año, Alianza ganó en Huancayo, Cajamarca, Cusco y Tarma. Y sacó un punto en Cutervo, que luego se verá si la igualdad de este domingo sirvió.

Eryc Castillo lleva 13 goles en el año con Alianza Lima. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

Polémica y reclamo público

Pasados los 60 minutos, una jugada generó lo que estamos acostumbrados a ver cada fin de semana en la poderosa Liga 1: una polémica por decisión arbitral. “Hay imágenes que hablan por sí solas”, tuiteó el club aliancista con una foto en la que se observa un codazo del defensor Alexis Cossio sobre Jairo Vélez en una disputa aérea del balón.

La polémica: ¿Fue penal contra Jairo Vélez?

“Es increíble que el VAR no pueda ver el penal”, criticó al final del encuentro Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza. “No pedimos que nos ayuden, pedimos que nos cobren lo justo”, prosiguió antes de denunciar al árbitro del partido Augusto Menéndez por haber dicho “improperios con Fernando Gaibor”. “Esto es indignante, el plantel está molesto y dolido”, finalizó.

🎙️Franco Navarro: "NOSOTROS JUGAMOS LIMPIOS Y NO NOS QUEJAMOS, PERO ESTO YA ES INDIGNANTE. EL PLANTEL ESTÁ MOLESTO Y DOLIDO".#AlianzaLima



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El plantel blanquiazul retornará este lunes por la mañana a Lima para preparar el partido ante Alianza Atlético este viernes en Matute. Es probable que vuelvan Paolo y Kevin Quevedo, quienes se quedaron entrenando en la capital.

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