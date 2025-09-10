Alianza Lima alzó su voz de protesta tras conocer que Diego Haro fue designado como juez principal del partido contra Deportivo Garcilaso, a jugares este sábado 13 en Matute. Los blanquiazules elevaron una carta a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) solicitando el cambio de árbitro.

En la misiva, Alianza Lima informó que habían pedido con anterioridad que Diego Haro ni Augusto Menéndez los dirija en lo que resta del 2025; sin embargo, el nombramiento del primero para arbitrar el partido del fin de semana les genera extrañeza.

“Esto nos genera más que solo extrañeza, al punto de considerar que esta designación puede ser interpretada adrede y en perjuicio hacia nuestro club. Esto condiciona para el desarrollo de un juego limpio y afecta la competencia en el campeonato”, se lee en la carta.

Los blanquiazules fueron enérgicos en solicitar el cambio de árbitro. “Exigimos que se realicen las gestiones internas en CONAR y se atienda nuestro pedido íntegramente, con la URGENCIA DE MODIFICAR LA DESIGNACIÓN del señor Diego Mirko Haro Sueldo como árbitro principal para nuestro siguiente encuentro”, expresaron.

Como se sabe, Alianza Lima recibe el sábado 13 de septiembre a Garcilaso en Matute, por la fecha 8 del Torneo Clausura. Ambos equipos son protagonistas de la Liga 1.

En Alianza Lima no cayó nada bien que Diego Haro sea designado como árbitro principal para su choque de este sábado ante Garcilaso, y por ello solicitó a Conar y a Víctor Hugo Carrillo que modifiquen dicha designación. pic.twitter.com/3lQ0cCanPI — Carlos Benavente (@cbenaventep) September 10, 2025

