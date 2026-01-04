Alianza Lima sorprendió a sus propios hinchas tras anunciar la salida de Rafinha Márquez, quien era capitana y pieza clave del equipo blanquiazul en la obtención del bicampeonato nacional (2024 y 2025) de la Liga Femenina. ¿Qué pasó?

Mediante un video recopilatorio, el conjunto victoriano despidió a la brasileña y destacó su liderazo, entrega y compromiso durante su etapa como futbolista de Alianza Lima.

“Gracias por entregar tu corazón por la blanquiazul, capitana. Te deseamos lo mejor en tu siguiente reto. Esta siempre será tu casa, Rafinha”, escribió el club en redes sociales.

Nuestra capitana, nuestra bicampeona. 🏆🏆✨



Gracias por todo, Rafinha.💙 pic.twitter.com/wsl7M6lSOc — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) January 4, 2026

Según se pudo conocer, Rafinha habría recibido una oferta del fútbol exterior. Eso sí, la brasileña se ganó el cariño del hincha de Alianza Lima, quien le agradeció por los títulos nacionales conseguidos en el fútbol femenino.

Rafinha llegó a Alianza Lima en 2024 procedente del club Kindermann-Avai, que compite en el Brasileirao Femenino. Su paso por el Perú quedó marcado por el bicampeonato en la Liga Femenina.

Gracias por entregar tu corazón por la blanquiazul, capitana.💙



Te deseamos lo mejor en tu siguiente reto. Esta siempre será tu casa, Rafinha. 👏🏾♾️ pic.twitter.com/WIcQtMaex1 — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) January 4, 2026