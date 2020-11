Alianza Lima le dijo adiós a la era Mario Salas esta semana. La directiva íntima tomó la decisión de no continuar contando con el entrenador chileno luego de la seguidilla de malos resultados que sumó al mando del equipo. Luego de buscar nuevas opciones, Daniel Ahmed fue el elegido y ahora tendrá el duro reto de sacar al equipo del mal momento que vive.

Steven Rivadeneyra conversó con ‘Las Voces del Fútbol’ y analizó qué sucedió con el equipo en las últimas fechas al mando del ex Sporting Cristal.

“Primero quiero agradecerle a Mario (Salas) por los días que estuvo aquí y todo lo que nos brindó para plasmar su idea de juego, pero quizás nosotros no supimos interpretarla a su manera”, dijo el portero blanquiazul.

“Se rompió la relación con Salas porque no supimos entender su estilo de juego, él no nos supo llegar. No se si nos hubiéramos ido al descenso pero hoy la prioridad es evitarlo", agregó.

“A Mario le gustaba que sus arqueros salgan jugando con los pies, pero yo tuve un problema y por eso Espinoza (Ítalo) me gana la posición. Cuando lo hacía le daba ese respiro al equipo”.

Alianza Lima venció por 4-0 a Melgar por la jornada 3 de la fase 2 de la Liga 1 y parece darse un respiro del mal momento que vivió en los últimos meses. Guillermo Salas dirigió el encuentro en el banquillo como entrenador interino pero el designado para entrenador el resto de la temporada será Daniel Ahmed.

“El ‘Chicho’ Salas nos dio libertad. En menos de 48 horas cambió todo”, dijo Rivadeneyra.

“Ya nos presentaron a Daniel Ahmed como director técnico y vamos a seguir trabajando por conseguir los objetivos”, finalizó.