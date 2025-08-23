Alianza Lima, su contundente postura ante el escándalo en el Independiente-U de Chile y la decisión de Conmebol

En medio de esta incertidumbre se encuentra Alianza Lima, equipo que está esperando conocer cuál será su rival en los cuartos de final o, en todo caso, saber si ya se encuentra clasificado a semifinales de un momento a otro. Pese a que todo aconteció en las últimas horas, desde El Comercio pudimos conversar con fuentes allegadas al club ‘íntimo‘ para conocer cuál es su postura.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Alianza Lima se metió entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. (Foto: Club Alianza Lima)

A la espera

Como corresponde, fuentes del el club íntimo indicaron que se encuentran totalmente en contra de cualquier acto violento y, por consecuencia, esperan que Conmebol dé una sanción ejemplar y drástica a los implicados.

Sin embargo, como se conoce, el procedimiento regular sigue su curso y, aunque se conoce que la intención de Conmebol es descalificar a ambos equipos, esto todavía no ha sido comunicado a través de un mensaje formal.

AMDEP1467. AVELLANEDA (ARGENTINA), 20/08/2025.- Hinchas se enfrentan en una tribuna este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni

Por su parte, desde Alianza Lima comentaron que no han sido comunicados de nada por parte del ente rector del fútbol sudamericano y que aguardarán la decisión de Conmebol sin ningún pronunciamiento de por medio. “No vamos a interferir”, comentaron.

Asimismo, indicaron que respetarán lo que se determine, ya sea jugar contra la Universidad de Chile, Independiente, algún otro rival o si fueran clasificados directamente a semifinales del torneo. Sin embargo, comentaron que sí desean que esta decisión se dé a conocer lo antes posible por la planificación logística que implica preparar un partido de cuartos de final.

En tanto a lo deportivo, reconocieron que, naturalmente, saldrían beneficiados en caso sean clasificados a las semifinales, ya sea por el tiempo de preparación como por la misma instancia de competencia. Sin embargo, esperan la comunicación formal de parte de Conmebol que llegará en los próximos días. Hasta entonces, no comunicarán nada al respecto.

Partido cancelado

Cabe recordar que Conmebol determinó que el duelo se cancele, es decir, que no vuelva a jugarse ni sea reprogramado. En tal caso, podrían considerar que clasifique quien ganó el partido de ida; sin embargo, al haber sido cancelado por responsabilidad y actos vandálicos de ambas barras, se toma como responsabilidad compartida.

Hasta el momento, más allá de la intención de descalificar a ambos, Conmebol debe seguir el conducto regular y escuchar los descargos de cada una de las partes implicadas. Además de apoyar las investigaciones en testimonios, partes y cámaras de seguridad.

En caso de ambos sean eliminados y se determine que Alianza Lima clasifique a semifinales, el cuadro íntimo también recibiría 800 mil dólares y tendría que medirse ante el primer clasificado que es Fluminense. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que ambos equipos sean eliminados, pero que se busque una forma de que se dispute el partido por cuartos de final contra otro rival y bajo otros criterios. Queda esperar.

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.