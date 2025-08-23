Fernanda Huapaya
Fernanda Huapaya

Alianza Lima, su contundente postura ante el escándalo en el Independiente-U de Chile y la decisión de Conmebol
Alianza Lima, su contundente postura ante el escándalo en el Independiente-U de Chile y la decisión de Conmebol

Alianza Lima, su contundente postura ante el escándalo en el Independiente-U de Chile y la decisión de Conmebol

¿Clasificará la Universidad de Chile? ¿Se jugará el partido en una cancha neutral? ¿Se eliminarán a ambos y clasificará automáticamente Alianza Lima a semifinales? Todas estas preguntas no cesan desde que el duelo entre Independiente y la Universidad Católica se haya cancelado debido a lamentables incidentes de violencia en el estadio Libertadores de América por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

