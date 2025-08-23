Alianza Lima, su contundente postura ante el escándalo en el Independiente-U de Chile y la decisión de Conmebol

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Alianza Lima, su contundente postura ante el escándalo en el Independiente-U de Chile y la decisión de ConmebolResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
¿Clasificará la Universidad de Chile? ¿Se jugará el partido en una cancha neutral? ¿Se eliminarán a ambos y clasificará automáticamente Alianza Lima a semifinales? Todas estas preguntas no cesan desde que el duelo entre Independiente y la Universidad Católica se haya cancelado debido a lamentables incidentes de violencia en el estadio Libertadores de América por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
TE PUEDE INTERESAR
- KIA Media Maratón de Lima & powered by PUMA: Más de 20 mil runners celebran este domingo 24 de agosto los 116 años de la competencia
- Canales que pasan FC Barcelona vs. Levante por la fecha 2 de LaLiga
- Liga 1 Max por internet: dónde pasan, Sporting Cristal vs. UTC por Torneo Clausura
- Al Nassr vs. Al Ahli: cuándo es el partido, horarios y canales de televisión
- Manchester City vs. Tottenham: cuándo es el partido, horarios y canales de televisión