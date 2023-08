Siguen las malas noticias en Alianza Lima. A días de jugar el importante partido ante Cusco FC en el Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson, que también significará el debut del técnico Mauricio Larriera, Pablo Sabbag se sumó a la lista de lesionados.

El delantero colombiano habría presentado dolencia nuevamente en su tobillo, por lo que estaría fuera de las canchas entre 10 o 15 días. El ‘Jeque’ se perderá los tres partidos en siete días que tendrá el cuadro íntimo en la Liga 1 Betsson: vs. Cusco FC de visita, vs. Sport Huancayo en Matute, y vs. Cienciano en la ciudad imperial.

Tras la lesión de Sabbag, los ‘blanquiazules’ decidieron llamar de emergencia al juvenil Juan Pablo Goicochea regrese a la capital para que sea considerado para el choque contra los cusqueños. El delantero estaba participando de la Copa Mitad del Mundo con la Sub 18 de los ‘íntimos’, torneo que se juega en Ecuador.

Otro ‘potrillo’ que también arribó a la capital para entrar al equipo de Mauricio Larriera es Nicolás Amasifuén. El lateral izquierdo será una pieza de recambio frente el cuadro imperial. Lleva tres partidos con Alianza esta temporada y en dos fue titular: ADT y Melgar, y precisamente fueron en la altura de Tarma y Arequipa. Y debut en la Primera División se dio con Academia Cantolao en abril de este año.