“El favorito es Alianza Lima”: técnico de 2 de Mayo confía en lograr la clasificación en Matute | VIDEO

Esta mañana, 2 de Mayo, rival de Alianza Lima, llegó al Perú para disputar este miércoles 11 el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. La confianza está al tope en el cuadro paraguayo y quien tomó la palabra fue el técnico Eduardo Ledesma.

Tras salir del aeropuerto Jorge Chávez, el entrenador paraguayo habló del partido y de la importante de mantener el 1-0 conseguido en la ida para lograr la clasificación.

"La ventaja es importante. Conseguimos el resultado que queríamos. Mañana tenemos que estar con todas las pilas para sostener el resultado y que nos favorezca”, expresó en Jax Latin Media.

“Somos un club debutante en esta copa. Te saca la presión jugar contra jugadores de jerarquía. Cuando lo dialogábamos sabíamos que ALIANZA iba a ser favorito, hay una historia detrás del club”



Asimismo, afirmó que la presión la tendrá Alianza Lima, pues es un club con tradición internacional. “Nosotros somo un club debutante en esta copa. Te saca la presión saber que jugamos contra rivales de jerarquía. Prácticamente nadie te da como posible vencedor. Eso te saca toda mochila que uno pueda cargar”, sostuvo.

Ledesema confía en sacar provecho de la situación al ser visitantes. "Tratamos de no mirar esas cosas, sino enfocarnos en lo nuestro. El favorito es Alianza y lo sigue siendo hoy en día más allá del resultado favorable que sacamos. Trataremos de adaptarnos rápidamente al partido. Que esa presión sea en contra para Alianza“, apuntó.

