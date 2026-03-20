No son horas difíciles en Alianza Lima, contrariamente a lo que muchos piensan. La inesperada posibilidad de que Pablo Guede abandone el club para recalar en San Lorenzo, equipo del cual es hincha, ha alterado la tranquilidad que tanto le había costado al club alcanzar en el plano deportivo, es cierto. Pero institucionalmente, en La Victoria no existe duda alguna de que, con Guede o no, el proyecto seguirá firme con el campeonato nacional como apuesta mayor. Pero, ¿qué pasará con el entrenador argentino?

Hasta el cierre de esta nota, la información desde el club era una sola: no había contacto formal entre clubes. Ningún oficio ni comunicación ni mail proveniente desde San Lorenzo. Bajo esa premisa, la normalidad del itinerario del equipo no se alteraba.

Eso sí, la alarma en los Navarro (Franco padre e hijo) ya se había activado. Las sorpresivas declaraciones del presidente de San Lorenzo, Sergio Constantino, quien anunció que Guede era el principal candidato para asumir la dirección técnica del ‘Cuervo’, de inmediato movilizó a las cabezas en Matute. La urgencia implicaba alistar un plan B en caso la amenaza se concrete.

¿Cuál es la amenaza? Que Guede, en las próximas horas, acepte la propuesta de San Lorenzo y comunique su decisión de dejar Alianza Lima.

¿Qué plantea San Lorenzo?

La posición de San Lorenzo ha sido firme y concreta. Quieren a Pablo Guede y tienen al argentino como la primera opción para un cargo que hoy está vacío.

“Pablo Guede siempre es alguien que está presente como opciones entre los directores técnicos, porque dejó una muy buena imagen en el club, lo quieren los hinchas y nos gusta su forma de jugar”, afirmó en una entrevista con Radio La Red.

“Hablamos con el representante de Guede y con Martín Palermo (la otra opción que maneja) tuvimos una charla que la verdad nos gustó mucho”, sostuvo luego el mandamás del club argentino en conversación con ESPN.

El anuncio fue directo. Y los rumores comenzaron a dispararse alrededor de Matute. Horas después, Pablo Barrientos, presidente de la Comisión de Fútbol de San Lorenzo, confirmó el interés y el contacto que tuvo con Pablo Guede.

Pablo Guede fue parte de San Lorenzo en el 2016. (Foto: San Lorenzo)

Según conoció este Diario, San Lorenzo quiere a Guede para el duelo del miércoles ante Deportivo Riestra. Los tiempos no van a dar, pero la idea es que llegue la próxima semana.

“Ya hubo contacto, se ha avanzado bastante, ya mañana (viernes) empezarían a hablar con el club para su salida, después del partido del sábado se daría el acuerdo, acá ya dan como hecho su llegada”, nos cuenta desde Argentina Diego Paulich, periodista del diario Olé responsable de la cobertura diaria de San Lorenzo.

Por lo pronto, aunque es poco probable que San Lorenzo tenga dirigiendo a Guede el miércoles, sí es el objetivo que antes de ese partido el argentino ya sea oficializado. Lo quieren ya.

La posición de Alianza y Guede

En Alianza Lima se reafirman en que no hay contacto formal de San Lorenzo. Pero, según el contrato, apelan a que cualquier opción de salida se rija por lo firmado. De ahí que si San Lorenzo desea llevarse a Guede, deberá cumplir con pagar una cláusula de salida.

Respecto a este punto, una teoría que se maneja desde Argentina es que sea el propio entrenador el que asuma el costo de la cláusula, explicándose así el por qué, pese a las declaraciones de San Lorenzo, el club aún no se comunica con Alianza.

Por ahora es solo una posibilidad. Hasta que no haya nada oficial el club exige que el comando técnico se mantenga enfocado en el duelo de este sábado ante Juan Pablo II, duelo determinante para las aspiraciones de Alianza Lima, que actualmente comparte el primer lugar de la tabla con 17 unidades (con Los Chankas).

Sobre Guede se dice mucho. Lo cierto es que el argentino está muy comprometido con el proyecto en La Victoria. Sin embargo, esto no lo desvincula de una opción de salida en caso la propuesta sea conveniente para él. Como se sabe, Guede está muy ligado a San Lorenzo, factor que sería determinante para tomar una decisión.

Por lo pronto, frente a los rumores y las afirmaciones desde San Lorenzo, que Alianza Lima no haya salido a reafirmar la permanencia del técnico abre la puerta a una posible partida. Lo cierto es que en las próximas horas deberá conocerse el desenlace.

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