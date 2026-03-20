Por José Antonio Bragayrac

No son horas difíciles en Alianza Lima, contrariamente a lo que muchos piensan. La inesperada posibilidad de que Pablo Guede abandone el club para recalar en San Lorenzo, equipo del cual es hincha, ha alterado la tranquilidad que tanto le había costado al club alcanzar en el plano deportivo, es cierto. Pero institucionalmente, en La Victoria no existe duda alguna de que, con Guede o no, el proyecto seguirá firme con el campeonato nacional como apuesta mayor. Pero, ¿qué pasará con el entrenador argentino?

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