El empate 2-2 que logró Alianza Lima frente a FBC Melgar en el estadio Alejandro Villanueva dejó un sabor agridulce para el técnico Néstor Gorosito, quien no dudó en admitir que su equipo “tiene que jugar mejor”.

Gorosito reconoció que los íntimos controlaron algo más el juego, pero que les faltó claridad, cambio de ritmo y fluidez ofensiva para cerrar con ventaja. “Hubo pocas situaciones de gol en ambos arcos… al último, con empuje… terminamos empatando en lo que me parece un resultado lógico”.

Respecto al rendimiento de sus jugadores, el técnico destacó la jerarquía de mediocampistas como Fernando Gaibor y Sergio Peña, señalando que “tienen mucha categoría”, pero enfatizó que el equipo debe encontrar más desequilibrio en tres cuartos de cancha para generar ocasiones claras para sus delanteros.

Gorosito además enfatizó que el punto obtenido complica el objetivo de pelear por el segundo lugar de la tabla acumulada, ya que Alianza tiene 62 puntos y el conjunto de Cusco FC le pisa los talones con 63 unidades y tres partidos pendientes.

En definitiva, el mensaje del técnico es claro: aunque Alianza asegura su presencia en los playoffs del campeonato, el nivel mostrado no convence para aspirar a más en la definición del torneo; se requiere “jugar mejor” si quiere pelear de verdad por el subcampeonato y mejorar ante rivales de mayor exigencia.

