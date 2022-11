Un presupuesto nada reducido posee Alianza Lima de cara a la temporada 2023, en la que el conjunto íntimo no solo tiene planes a nivel deportivo, como el tricampeonato y una buena participación en Copa Libertadores.

Sobre la próxima campaña se pronunció este viernes Diego Gonzales Posada , presidente del Fondo Blanquiazul , quien adelantó en qué condiciones económicas se encuentra el club victoriano y anunció prontas mejoras de infraestructura.

“Para este año (2023) tenemos un presupuesto de 100 millones de soles de los cuales 30% será destinado para la infraestructura y 40% para la parte deportiva”, señaló el directivo del cuadro victoriano en diálogo con ‘Fútbol como cancha’ de Rpp.

“Estamos trabajando en la remodelación y ampliación de Matute, con capacidad para 50 mil personas. También veremos el Centro de Alto Rendimiento para el club”, añadió al respecto.

“Alianza jugará la Copa Libertadores en Matute. Con luces de primer nivel. La idea es tener ‘Tarde Blanquiazul’ por un tema de fechas”, declaró Gonzales Posada, quien también se refirió a los posibles fichajes de Alianza Lima.

Plantel 2023

Guillermo Salas ya tendría un acuerdo de renovación, adelantó el presidente del Fondo. “Ha sido un gran año para la familia aliancista. Tengo la información de que a Chicho ya se le renovó. Él es de la casa y se armará un equipo competitivo”, indicó.

Con Gabriel Costa “hay conversaciones, pero no hay nada definido aún”, mientras que Bryan Reyna está “en negociaciones”, “no existe nada” por Horario Calcaterra y no hay novedades sobre Paolo Guerrero, afirmó Gonzales Posada.