No es la primera vez que preguntan en Alianza por Guzmán. A inicios de año, mientras se preparaba para disputar el Sudamericano Sub 20 con 18 años, Estudiantes de La Plata lo sondeó. El ‘Pincharrata’ quiso que el espigado juvenil íntimo siga los pasos de Juan Pablo Goicochea, otro ‘Potrillo’ que dejó el club antes de consolidarse en primera división.

“Es muy positivo que Víctor Guzmán se vaya a Europa, sobre todo a Portugal, país que en los últimos años ha crecido mucho en formación de futbolistas. Hay muchos portugueses jóvenes en las grandes ligas. Guzmán tiene la posibilidad de acabar su formación en Europa, como ocurrió con Paolo Guerrero en Alemania. Ambos se fueron antes de cumplir 20 años”, analiza Víctor Zaferson, reconocido scout peruano.

Guzmán integrará primero la Sub 23 del equipo portugués, casi como el primer paso a la adaptación a un nuevo -y mucho más exigente- fútbol. Entendiendo que no somos una fábrica de cracks, la noticia de la posible partida de Guzmán al fútbol extranjero se celebra y no solo en Matute.

“Dependerá de él crecer como futbolista y volverse un jugador de élite. Tiene recursos que aprovecha a su edad en el fútbol peruano, pero todavía le falta mucho para competir de igual a igual con otros jugadores de su generación. Por ejemplo, no maneja el perfil derecho y no es fuerte aún en el juego aéreo para la talla que tiene. Estas carencias debería mejorarlas en Portugal con especialistas. Yo creo que en 2 o 3 años debería estar listo para competir por un puesto en la selección”, añade Zaferson.

A inicios de año, cuando Guzmán era sondeado por Estudiantes de La Plata, el periodista Gerson Cuba, quien cubre a todas las disciplinas de Alianza Lima en todas sus categorías, indicó a este medio que el ‘9’ “tenía un olfato goleador como pocos”, la principal característica en la que se fijan los clubes. “Es un delantero con mucha proyección, con técnica, tal vez no sea explosivo, pero ha sido goleador en cada una de las categorías donde estuvo”.

Víctor Guzmán le anotó un gol a Universitario en el clásico por la Liga 3. (Foto: Club Alianza Lima / Facebook)

Un ascenso meteórico

Tenía siete años cuando llegó a Alianza Lima. Y desde entonces, el club íntimo lo ha ido llevando de a pocos, paso a paso. O al menos eso intentó, hasta que el propio rendimiento del futbolista lo llevó a saltarse algunos pasos del proceso regular. En 2024, por ejemplo, Guzmán fue convocado por el entonces técnico de la selección Sub 23 Chemo del Solar para el Preolímpico de la categoría. Tenía 17 años, es decir, seis menos que algunos de sus compañeros o rivales.

Empezó como extremo, pero su carencia de explosividad por la banda hizo que termine como centrodelantero. “Antes jugaba de extremo y luego lo colocamos de centrodelantero donde aprendió los perfiles gracias a los técnicos. Al margen de su estatura destacaría que es un chico muy aplicado y absorbe todo. Tuvo una pasantía de dos meses en el Red Bull Bragantino de Brasil, vivió la experiencia, regresó y mejoró mucho más”, contó Jaime Duarte al diario “Trome”. ‘Chiquillo’ Duarte, ídolo aliancista, trabaja en las divisiones menores del club íntimo hace años y conoce como pocos a Guzmán.

Datos del rendimiento de Víctor Guzmán, futbolista de Alianza Lima. (Foto: Transfermarkt)

Duarte, en aquella conversación con el mencionado medio de comunicación, se encargó de proteger a su “hijo” -así considera a todos los juveniles- antes de que debute. “Es un jugador en formación, por eso les pido a los aficionados que cuando debute no crean que es Paolo Guerrero al toque. Estamos tan necesitados de tener un ‘9′ que apresuramos los proyectos que juegan en esa posición”, declaró.

Guzmán la rompió en cada categoría en la que estuvo. De hecho, en la Liga 3 lleva ocho goles en nueve partidos y se despidió del fútbol peruano anotándole a Universitario, el clásico rival de Alianza Lima. En la primera división debutó el año pasado y jugó siete minutos en la Copa Libertadores, en la caída 3-2 ante Fluminense en Brasil.

“Manguerita”, como lo apodan sus compañeros por el parecido físico con el máximo ídolo del club, Alejando Villanueva, tiene la gran oportunidad de su vida. Y dependerá de él quedarse en Europa y ser el próximo 9 de la selección peruana.

