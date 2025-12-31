“Tiene mucho sacrificio y olfato de gol”: Girotti, su promesa ante de llegar a Perú y el análisis desde Talleres sobre el nuevo ‘9’ de Alianza

Pese a que solo anotó cuatro goles en la temporada, en Alianza Lima confían que es el ‘9′ indicado para pelear un puesto con Paolo Guerrero y Luis Ramos. Con 26 años, el club lo ve con la edad necesaria para despegar y, teniendo el antecedente reciente de Kevin Serna y Juan Pablo Freytes que se fueron vendidos a Fluminense, ser un jugador exportable.

𝑼𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒓𝒆𝒕𝒐. 𝑼𝒏 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒇𝒊́𝒐. 💪🏾



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐚, 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐆𝐢𝐫𝐨𝐭𝐭𝐢!💙



El camino empieza hoy. 🤜🏾🤛🏾#RefuerzoBlanquiazul2026 pic.twitter.com/IKKkCM1FL4 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 30, 2025

Girotti llegó a Lima este lunes muy temprano y pasó exámenes médicos. “Estoy muy contento, con mucha ilusión. El reto es muy lindo”, fueron sus primeras palabras antes de ser presentado oficialmente como refuerzo blanquiazul.

El Comercio conversó con alguien cercano al club Talleres de Argentina, quien describió a Federico Girotti como un futbolista “muy profesional, institucional” y “un gran delantero”. “Cuenta con mucho sacrificio y olfato de gol”.

La misma fuente nos reveló que el ‘9′ les hizo una promesa: “Nos dijo que será el mejor delantero del año en Perú con Alianza Lima”. El tiempo dirá si las palabras de Girotti se cumplirán.

Mira los dos goles de Girotti ante Alianza Lima:

El pase de Girotti

Por su edad y proyección, Alianza Lima decidió comprar el 50% del pase de Federico Girotti. Con pasado en clubes pesados como River Plate y San Lorenzo, el delantero argentino tendrá en la Liga 1 su primera experiencia internacionales.

“La transferencia a la importante Institución peruana se realiza de manera definitiva, conservando Talleres el 50% de los derechos económicos”, informó Talleres en sus redes sociales.

En tienda íntima posan sus esperanzas en él para una temporada 2026 donde afrontarán la Copa Libertadores desde la Fase 1. En dicha instancia, los blanquiazules chocarán con 2 de Mayo de Paraguay.

