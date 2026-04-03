Horas antes de una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes a disputarse el sábado 4 de abril en el Estadio U Maratón Monumental se vio empañado por una tragedia ocurrida en el estadio Alejandro Villanueva, fortín donde juega de local el elenco blanquiazul que terminó con un saldo lamentable: una persona fallecida y decenas de heridos.

El suceso fue replicado por medios internacionales como TyC Sports y Diario Olé de Argentina, quienes dieron cuenta del hecho ocurrido en Lima y el impacto que generó en el equipo blanquiazul este hecho que tuvo que sacar un comunicado explicando lo sucedido en su recinto deportivo.

TRAGEDIA EN EL ESTADIO DE ALIANZA LIMA: UNA AVALANCHA DEJÓ UN MUERTO Y AL MENOS 65 HERIDOS



Según informaron los medios locales, el accidente ocurrió durante el banderazo que los hinchas llevaban a cabo antes del clásico contra Universitario.



Además, reportaron que el exceso de… pic.twitter.com/ydEMndPwfO — Diario Olé (@DiarioOle) April 4, 2026

Según los reportes, el incidente se produjo en medio de una gran concentración de aficionados en la tribuna sur. El exceso de público habría generado una avalancha que provocó situaciones de aplastamiento entre los asistentes.

Las autoridades informaron que no se registraron fallas estructurales en el estadio, por lo que las primeras hipótesis apuntan directamente al descontrol generado por la multitud. Aún así, se espera que las investigaciones determinen con precisión las causas del hecho.

[DEPORTES] Durante un banderazo, colapsó un muro en el estadio de Alianza Lima: hay al menos 60 heridos. https://t.co/X8rpXN0zZ0 pic.twitter.com/8WpFWl1ZrP — ElCanciller.com (@elcancillercom) April 4, 2026

La víctima mortal habría perdido la vida a consecuencia del tumulto, aunque este dato deberá ser confirmado tras la autopsia correspondiente. En tanto, al menos 60 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud, donde vienen siendo atendidas de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

Finalmente, el suceso ha generado conmoción en el fútbol peruano, especialmente por tratarse de una actividad previa a uno de los partidos más importantes del campeonato.

Testimonio de lo ocurrido

“Un montón de gente se comenzó a empujar y amontonar en la única entrada que abrieron, gracias a Dios yo, mi padre y mi barrio salimos ilesos, un montón de niños, bebés, adolescentes y adultos fueron brutalmente aplastados todos. Todos ellos estaban llorando y ahogándose”, se lee en uno de los comentarios de un foro de hinchas blanquiazules.

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