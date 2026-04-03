Por Redacción EC

Horas antes de una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes a disputarse el sábado 4 de abril en el Estadio U Maratón Monumental se vio empañado por una tragedia ocurrida en el estadio Alejandro Villanueva, fortín donde juega de local el elenco blanquiazul que terminó con un saldo lamentable: una persona fallecida y decenas de heridos.

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