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No es una pregunta nueva. Lleva semanas instalándose alrededor del extremo de 29 años, quien durante buena parte de 2025 fue una pieza importante del equipo dirigido en ese entonces por Néstor Gorosito. Aquel año marcó cuatro goles y dio tres asistencias. Era un futbolista que aparecía con frecuencia en las alternativas ofensivas y que parecía tener un lugar ganado en la competencia interna.

🔴RESUMEN DEL TRIUNFO BLANQUIAZUL SOBRE UTC EN MATUTE



Alianza Lima ganó 1-0 a UTC por la fecha 5 del Torneo Clausura. El único gol lo anotó Fernando Gaibor.



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Pero hoy la fotografía es completamente distinta. Quevedo no suma minutos desde hace tres meses (14 minutos en el 1-1 ante Cristal, el 10 de mayo en Matute) y su presencia en las convocatorias se volvió cada vez menos frecuente. En lo que va de 2026 apenas participó en nueve partidos y en ninguno consiguió completar los 90 minutos. Pero el dato que mejor explica su situación es otro: en seis de los otros 14 encuentros no fue convocado por Pablo Guede.

No se trata, entonces, de una simple pérdida de protagonismo. Quevedo ha quedado relegado dentro de una competencia interna en la que el técnico argentino parece tener muy claras sus prioridades. “No está lesionado. Es una decisión cien por ciento mía. Creo que estamos muy bien y cada uno tiene que seguir trabajando”, declaró hace una semana el entrenador argentino.

Y tras el triunfo ante UTC, volvió a zanjar el tema: “No cuento con él, Las razones se las dije a Kevin en la cara y como sabes lo que yo habló con los jugadores queda ahí”.

“El segundo tiempo NADA, cero. Se lo dije a él en la cara -Kevin Quevedo-. NO CUENTO CON ÉL”



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Una cuestión física y táctica

De acuerdo con información del periodista Gerson Cuba, la explicación está relacionada directamente con el rendimiento físico del futbolista durante los entrenamientos. Guede considera que Quevedo no está alcanzando el nivel que exige en ese aspecto y, por esa razón, decidió dejar de contar con él.

La decisión encaja con una característica que el entrenador ha mostrado desde su llegada: la importancia que concede al trabajo sin pelota, la intensidad y el cumplimiento de determinadas funciones tácticas.

Para Guede, no basta con tener talento para desequilibrar en el último tercio. Un extremo debe responder también cuando el equipo no tiene la pelota, presionar, retroceder y sostener determinadas posiciones. La exigencia empieza en los entrenamientos y termina trasladándose a las convocatorias. Ahí parece estar el principal problema de Quevedo.

Kevin Quevedo no juega con Alianza Lima hace tres meses. (Foto: AFP)

No hay, hasta el momento, una señal que permita interpretar su ausencia como una ruptura definitiva entre el futbolista y el club. Tampoco se trata de que Alianza haya decidido prescindir de él y esté buscando activamente una salida. La situación es más sencilla: el entrenador no considera que actualmente esté en las condiciones que necesita para formar parte de su equipo.

Hay, además, un elemento que hace todavía más particular la situación: el libro de pases del fútbol peruano ya cerró. Por lo tanto, si Quevedo quisiera encontrar continuidad inmediata en la Liga 1, las alternativas son prácticamente inexistentes.

En ese contexto, una salida al extranjero podría aparecer como una opción. El futbolista no vería con malos ojos volver a jugar fuera del país. Sin embargo, hasta el momento no existen ofertas ni sondeos concretos por él desde otros clubes, según pudo confirmar este Diario. Por ahora, su futuro continúa ligado a Alianza.

Quevedo todavía tiene contrato, experiencia y características que pueden ser útiles durante una temporada larga. Alianza afronta el Clausura con objetivos importantes y necesita profundidad en su plantel. Pero para volver a entrar en la consideración de Guede, el extremo deberá demostrar en el día a día que puede responder a las exigencias del técnico.

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