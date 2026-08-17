Por Marco Quilca León

El 1-0 de Alianza Lima sobre UTC dejó una sensación conocida en Matute: el equipo ganó, convenció y volvió a sumar tres puntos importantes en el Torneo Clausura para mantenerse en pelea. Pero mientras los hinchas celebraban los goles, una pregunta volvió a aparecer: ¿Qué pasó con Kevin Quevedo?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.