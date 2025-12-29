El ‘dardo’ de Tressor Moreno a Carlos Zambrano: “Alianza tiene jugadores que no aportan y cada 15 días se van expulsados”.

Tressor Moreno, uno de los jugadores más recordados por el hincha de Alianza Lima, se refirió al presente del cuadro blanquiazul y cuestionó a algunos elementos del actual plantel (Carlos Zambrano). Para el colombiano, hay futbolistas que no deberían seguir la próxima temporada en el equipo.
“Ojalá puedan armar un buen equipo y que los jugadores que ya están de más también den un paso a un costado”, expresó el exfutbolista en conversación con Ovación.
Luego, Tressor Moreno cuestionó al aporte de algunos experimentados en el equipo y la constantes expulsiones de otros futbolistas, como es el caso de Carlos Zambrano.
“Alianza tiene jugadores con capacidad pero también tiene jugadores que ya deberían de dar un paso al costado, jugadores de experiencia que no aportan al equipo, sino que cada 15 días van expulsados. Necesitan un equipo serio”, sostuvo.
Como se sabe, Zambrano fue expulsado siete veces este 2025 y se convirtió en el futbolista que más veces vio la roja durante el año. Eso, consecuentemente, terminó perjudicando a Alianza Lima.
Por último, Moreno recordó su paso por Matute. “Los recuerdos siempre son agradables por todo lo que me brindó Alianza Lima y por el cariño y afecto que hay entre la gente y mi persona. Es lo más bonito poder estar en cualquier parte del mundo y cualquier aliancista te reconoce y te saluda de buena manera”.
