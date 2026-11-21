Franco Navarro podrá estar presente en la segunda final de la Liga 1 2026. El Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto la sanción inicial de tres fechas que pesaba sobre el gerente deportivo de Alianza Lima y estableció que deberá cumplir solo dos jornadas de prohibición de ingreso a los estadios. La modificación le permitirá acompañar al cuadro íntimo en el encuentro decisivo que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

La resolución llegó después de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol rechazara el primer pedido de reducción presentado por la institución blanquiazul. Sin embargo, el Tribunal revisó el caso y decidió cambiar el castigo. En su pronunciamiento dispuso: “REVOCAR la Resolución No. 02 (...) y, reformándola, IMPONER al señor FRANCO NAVARRO MONTEYRO la sanción de PROHIBICIÓN DE ACCESO A LOS ESTADIOS POR DOS (2) FECHAS”.

Alianza Lima: Tribunal de Apelaciones reduce sanción a Franco Navarro y podrá estar en la final en Matute.

El castigo se originó por los incidentes registrados después del partido entre Alianza Lima y Cienciano, tras la expulsión del entrenador argentino Horacio Melgarejo. El técnico realizó un gesto con las manos relacionado con Universitario de Deportes y dirigido hacia un sector de la hinchada blanquiazul, lo que generó malestar entre los asistentes y miembros de la directiva aliancista.

La situación se complicó cuando Melgarejo se dirigía a los vestuarios bajo custodia policial. En ese trayecto se produjo un intercambio con integrantes de la dirigencia íntima y Navarro tuvo que ser contenido por otras personas para evitar que la discusión terminara en una confrontación física.

Después de lo ocurrido, Melgarejo ofreció disculpas públicas y explicó en declaraciones a L1 Radio que su reacción estuvo relacionada con el nerviosismo del momento. Con la nueva resolución, Navarro ya cumplirá dos fechas de suspensión en los partidos oficiales de Alianza Lima por la Liga 1 2026 y quedará habilitado para ingresar al estadio en la segunda final del campeonato.

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