Como sucede en los últimos años, los nombres de Alianza Lima y Paolo Guerrero vuelven a ser relacionados en el mercado de fichajes del fútbol peruano. José Bellina, actual gerente deportivo del cuadro blanquiazul, reveló que en este 2023 volvieron a tener un acercamiento con el ‘Depredador’ pero sin progresar.

“Las conversaciones con un jugador como Paolo (Guerrero) son constantes, no se cortan de la nada. Y sí, en este momento ha habido algún acercamiento, pero la verdad es que no habido ningún avance”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Nosotros dentro de la programación deportiva que teníamos contábamos con Hernán (Barcos) y estábamos convencidos de que teníamos que traer una segunda opción de delantero. En un momento distinto, con un poquito de más juventud y con características distintas para la Liga 1 y Copa Libertadores, y trajimos a Pablo (Sabbag)”, añadió José Bellina.

“Entonces, la verdad no hemos tenido un acercamiento con él (Paolo Guerrero) para intentar incorporarlo en este mercado. Con esto no te digo que no hemos hablado, sí, pero no ha habido un acercamiento para que pueda llegar al club”, sentenció el gerente deportivo.

Paolo Guerrero entró en los planes de Racing Club. (Foto: Avaí FC)

Su futuro estaría en Argentina

De acuerdo a la prensa argentina, Paolo Guerrero está en conversaciones con Racing de Avellaneda con miras a la Liga Profesional Argentina 2023.