—¿Han tenido comunicación con Alianza Lima?

Se comunicaron el jueves. Reconocen que Cristian Díaz tiene un contrato con Alianza Lima y que quieren solucionar la situación.

—¿Cómo se solucionaría todo este tema legal?

Nosotros queremos una indemnización por el daño hecho al profesor. Ellos quieren pagar un monto menor por concepto de cláusula de salida de un contrato que nunca se llevó a cabo.

—Entonces no existe, por el momento, ninguna solución

Cristian Díaz está en todo su derecho de reclamar la totalidad de su contrato. Alianza se metió en un problema muy serio. Estamos preparando una demanda formal que haremos ante la FIFA en la que no solo pueden perder dinero, sino también pueden recibir una sanción grave porque es un caso que puede marcar un precedente.

Cristian Díaz Cronología de una negociación fallida Sábado 27 de julio -Alianza anuncia la salida del técnico Alejandro Restrepo Domingo 28 de julio -Bruno Marioni busca técnico y la primera opción es Cristian Díaz -Díaz renuncia a Deportivo Morón y acepta la oferta de Alianza -El técnico asegura que hay un contrato de por medio -Marioni recibe la negativa de la administración por el fichaje de Díaz y pone su cargo a disposición Lunes 29 de julio -Tanto Díaz como su representante anuncian que Alianza debe respetar el contrato. Actuarían de manera legal -Marioni se reune con el administrador Rafael Medina y decide quedarse en la institución

—¿Cuánto es lo que piden a Alianza Lima?

El total del contrato rubricado, que es de 12 meses, más lo que le quedaba en Deportivo Morón. Después si Alianza Lima analiza la situación y entiende la gravedad de una demanda que puede traerle una sanción para incorporar jugadores, se analizará. Esto no ocurrió nunca con un entrenador, con un jugador sí, pero con un técnico no. Entonces FIFA puede marcar un precedente para el futuro. Alianza Lima hoy está jugando con fuego porque si esto llega a un juicio, puede tener consecuencias muy serias para la institución y no solo hablando del aspecto económico, sino del tema de sanciones.

—¿Alianza Lima no ha intentado llegar a un acuerdo?

No han hecho, hasta ahora, ninguna oferta para solucionar algo. Ni siquiera un pedido de disculpas. Hoy Cristian Díaz ya puede firmar por el equipo que quiera porque su contrato ha sido dado de baja sin justa causa, entonces la demanda puede llevar su curso en el tiempo determinado. Sin embargo, estamos hablando del daño a su carrera, a la vergüenza y al papelón que hicieron. Él estaba preparando un partido en un club donde estaba cómodo y de repente se encuentra con que estos tipos lo dejaron sin trabajo por negligentes. Y no solo eso, sino que no se hacen cargo a nivel de redes sociales. Prefieren hablar de la ‘U’ o Melgar y no de las consecuencias que deberán asumir por lo que hicieron.

—¿El pago que ofreció Alianza por la cláusula de rescisión del contrato no satisface el pedido de ustedes?

Hay una cláusula de rescisión que es bastante muy baja. Alianza Lima quiere ir por ese lado, pero esa cláusula no entra en esta discusión porque estamos hablando de un contrato que nunca se ejecutó. No es que Cristian Díaz dirigió uno, dos o tres partidos y decidieron cesarlo de su cargo.

Posición de la FIFA respecto a un caso similar a lo de Cristian Díaz. Documento compartido por abogado.

—Esa respuesta del club no impedirá que los demanden ante la FIFA

No, porque el club se jacta en una cláusula de un contrato que nunca se ejecutó. Por lo tanto, solo estamos afinando detalles muy puntuales de la demanda y el lunes posiblemente FIFA reciba la carta de la demanda de Cristian Díaz hacia Alianza Lima. Después en el medio queda tiempo para paralizar esto, siempre y cuando Alianza le haga una oferta al entrenador, ahí dependerá de las partes.

—¿Le sorprendió el accionar de Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional de Alianza Lima, quien llevó a cabo las negociaciones?

Uno como profesional se puede equivocar, puede cometer errores. Pero en lo que no se puede equivocar alguien es en la parte humana. Dejó a un tipo y su comando técnico sin trabajo, a tres familias sin percibir un salario. (Bruno Marioni) Brilló por su ausencia, nunca le mando un mensaje, nunca se manifestó ni fue solidario. Eso va más allá de lo profesional.

—¿Marioni no se volvió a comunicar con Díaz?

No y la verdad que me sorprendió porque el diálogo era fluido y era muy bueno. Pero después desapareció de escena. Por más que un jefe o un superior te diga que no hables más con el entrenador, si yo tuviera un poquito de amor propio, un poquito de moral, le mandaría unas sinceras disculpas. Entonces, al margen de cualquier error, corresponde respetar a la persona. (Alianza Lima) le da prioridad a los discursos diciendo que quieren mejorar el fútbol peruano y que lo que hace la ‘U’ no es correcto, pero ¿por qué no empiezan a mejorar ellos? La verdad es que me llama poderosamente la atención que un club tan importante tenga este tipo de manejos. Lo siento mucho por el buen nombre de Alianza.

—¿Es la primera vez que trabajó con el club?

Yo operé anteriormente con el club. José Bellina es un fenómeno. Me quito el sombrero. Me parece un tipo excelente, un gran profesional que podría hacer carrera en cualquier club de Sudamérica. Lo conozco poco, pero es alguien que te transmite seguridad, otros valores. Ahora encontrarme con esto me defrauda. Lo que le hicieron a Cristian Díaz no se lo merece nace porque es un entrenador que llegaba a trabajar y que lo expongan así no está bueno.

—¿Cómo se siente Cristian Díaz con todo esto?

Se siente dañado moralmente. Él, su comando técnico y las familias que están detrás. Pero él es una persona con valores y si Alianza Lima lo llamara con una oferta, seguramente lo analizaría porque es un tipo que piensa que el club no tiene la culpa, tiene mucho respeto por la institución. Si de mí se tratara, iría a marcar un precedente para que estas cosas no vuelvan a pasar y la sanción sea ejemplar. Nadie merece un destrato de esas magnitudes porque si nosotros no hablábamos con la prensa, no exponíamos todo, Cristian quedaba como un imbécil que dejó su puesto de trabajo para aventurarse a ver qué pasa en Alianza Lima. Lo dejaron en ridículo. Ese accionar, de pedirnos no seguir hablando con la prensa, me parece vergonzoso y repudiable.

—¿Qué tan confiados están en que puedan ganar la demanda?

A nuestro entender, y tras las charlas con nuestro equipo legal, creo que FIFA lo primero que verá es que esta gente se pegó un tiro en el pie. No hay ninguna chance de que esto se pierda. No hay argumento alguno. Tengo entendido que no hay ningún tipo de chances de que Cristian Díaz pierda la demanda, ni siquiera un uno por ciento. No hay manera.

—De aquí al lunes que se presentaría la demanda, ¿hay opciones para que Alianza se enmienda?

El club tiene a partir de hoy, mañana, pasado o el mes que viene, las puertas abiertas para mandar lo que ellos quieran. Cristian Díaz no tiene intención de hacer un daño a la institución, quiere que sean consecuentes con el daño que se les causó.