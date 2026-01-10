Un 3-5-2 inédito con solo un fichaje, Guerrero titular y el “cero pelotazo” como regla: el primer once del Alianza de Guede ante Independiente

Poco a poco se fueron revelando los misterios alrededor de Pablo Guede y el sistema futbolístico con el que debutaría como entrenador de Alianza Lima. El último viernes, en el día previo al duelo ante Independiente por la Serie Río de La Plata, el entrenador argentino hizo fútbol y consolidó un 3-5-2 como esquema inicial que estuvo conformado por jugadores de la temporada pasada, a excepción de uno: Federico Girotti.

El último entrenamiento

Tal como venía haciéndolo desde su llegada a Montevideo el último miércoles, el equipo de Alianza Lima entrenó a doble turno y cuando fue turno de hacer fútbol se probaron algunos nombres que, finalmente, afianzaron el posible once con el que debutará el cuadro ’íntimo’ ante Independiente.

Según pudo confirmar El Comercio, el equipo que probó Pablo Guede fue con Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez, Eryc Castillo; Federico Girotti y Paolo Guerrero en un sistema 3-5-2.

Sin duda, la gran sorpresa es la inédita posición en la que jugará Fernando Gaibor, quien solía ser volante interior en la temporada pasada, pero que esta vez será más tirado hacia la derecha. Asimismo, se reconoce que todos los futbolistas que debutarían ante el ’Rojo’ son aquellos que ya vienen de la temporada pasada a excepción de Girotti. Por otro lado, pudimos conocer que Mateo Antoni tuvo una ligeria molestia en los últimos, pero nada de gravedad y podría sumar minutos este sábado.

Algunas alarmas se encendieron cuando los jugadores bajaron del bus para ingresar a su hotel de concentración y se vio a Pedro Aquino con una leve cojera; sin embargo, pudimos conocer que tampoco se trata de algo de consideración y el futbolista aguardará en el banquillo.

Serie Río de La Plata

El debut de Alianza Lima será ante Independiente este sábado 10 de enero en el estadio Parque Viera de Montevideo a las 7:00 pm y después jugará el miércoles 14 de enero ante Unión de Santa Fe.

Por último, cerrará su participación el domingo 18 de enero ante Colo Colo a las 7:00 pm y retornará a Lima una vez que culmine el duelo. Al llegar a la capital, seguirá entrenando de cara a la ‘Noche Blanquiazul’ este 24 de enero ante Inter Miami en el estadio Alejandro Villanueva.

