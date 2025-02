En el arranque del partido, Alianza Lima saltó al campo de juego con la mayoría de sus jugadores suplentes para enfrentar a Juan Pablo II. Para Néstor Gorosito, el equipo titular debía guardar más descanso para el partido del martes ante Boca Juniors y apostó por nuevos nombres ante un rival que venía de dos derrotas consecutivas y no había anotado ningún gol.

Más allá de que Alianza Lima era altamente favorito desde la previa, los primeros minutos del encuentro sorprendieron hasta al mismo Néstor Gorosito. Un equipo inconexo, errático y muy visiblemente poco engranado. El mediocampo, con Archimbaud y Castillo, no lograba progresar e incluso los malos pases fueron pifiados por las cuatro tribunas de Matute.

Campos, que volvió al arco en lugar de Viscarra, tuvo varias intervenciones. (Foto: Julio Reaño/GEC)

El equipo de Gorosito venía mostrándose flojo ante un Juan Pablo II que pudo, incluso, llegar con claridad dos veces frente al arco aliancista pero se topó con un Ángelo Campos que achicó en ambas ocasiones de gran manera al quedar mano a mano. Con el correr de los minutos, Alianza Lima fue afianzándose más en su cancha, aunque con un mediocampo todavía muy pobre. De hecho, las ocasiones llegaron sobre todo por las bandas con Alan Cantero y Jhamir D’Arrigo.

No fue hasta el minuto 33 cuando Paolo Guerrero, con una gran jugada individual, le pegó desde fuera del área chica con un efecto hacia adentro que el arquero no pudo sacar del ángulo. Un golazo de técnica pura para reafirmarse como un delantero de categoría que puede resultar bastante útil el martes frente a Boca juniors. Un golazo para avisar que su vigencia todavía no caduca.

Un golazo que celebró Guerrero agitando la camiseta y señalando su dorsal 34. Y que luego también festejó haciendo la seña de la letra C, una dedicatoria a su familia, suponemos.

En los minutos siguientes, Alan Cantero también llegó a quedar mano a mano frente al arco norteño pero desaprovechó una oportunidad muy clara al pegarle hacia la red lateral. Con esto, el primer tiempo quedó con el marcador con 1-0 en favor de los blanquiazules.

Alianza Lima vs. Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Apertura 2025. (Foto: Julio Reaño/GEC)

Aunque el gol llegó a los 33, Alianza no supo ampliar la ventaja. Gorosito, a quien no le tiembla la mano para ejecutar sus cambios ni tiene el don del artilugio para la pizarra, hizo la simple: empezó a sacar a los que peor estaban. Por eso a los 63 entraron Gaibor por Succar y Trauco por Archimbaud, este último en su peor partido del año.

Trece minutos después sacó a D’Arrigo y a Gómez, también bastante bajos. A Cantero, que sigue padeciendo de claridad en los últimos metros, le dio vida hasta los 80. De todos, fue con Archimbaud con quien más sufrió Gorosito, quien se tomaba la cabeza con las manos cada vez que el mediocampista daba un mal pase en la primera mitad.

Néstor Gorosito respondió a El Comercio: “Estoy contento con el resultado, pero no con el rendimiento. Ganar así es más difícil. En lugar de dar un paso adelante dimos dos atrás. No estoy conforme con cómo jugamos”. El entrenador argentino fue claro.

Alianza Lima venció a Juan Pablo II con un golazo de Paolo Guerrero y un once alterno. (Crédito: Jesús Saucedo).

Hacia el segundo tiempo, Alianza Lima siguió teniendo el control del encuentro pero no lograba traducirlo al marcador. Gorosito echó mano de algunos titulares e hizo ingresar a Enrique, Noriega y Gaibor. Con estos cambios, el equipo tuvo mucho mayor juego en la zona del mediocampo y Néstor Gorosito, desde su banquillo, daba indicaciones de que fueran hacia adelante.

Finalmente, tras algunas ocasiones falladas por Cantero y Lagos, en el cuadro intimo se quedaron con la sensación de que el marcador pudo ser más abultado ante un rival que casi no tuvo ocasiones (una historia repetida, pero ante Boca Juniors). Sin embargo, se sabe que el primer pensamiento y prioridad de Gorosito está en el encuentro del martes.

El objetivo era ganar y se logró.