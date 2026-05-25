Por Marco Quilca León

Horas antes del inicio del encuentro, el optimismo podía olerse en Matute. Alianza Lima necesitaba de un triunfo para consagrarse campeón del Torneo Apertura y esa era la única consigna. El rival sería nada menos que Chankas FC, su principal perseguidor, y a falta de una fecha podía cerrar una campaña exitosa de primer semestre en casa y con su gente. No podía salir mal.

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