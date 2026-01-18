Un regreso, una incógnita y cinco cambios ante Colo Colo: la pizarra de Alianza para su tercer amistoso y el “Aquí nadie se rinde” de Guede

Escucha la noticia
Este domingo, Alianza Lima enfrentará a Colo Colo en su último encuentro amistoso de la Serie Río de la Plata y, por su parte, Pablo Guede ha bosquejado un once que, una vez más, presentará un equipo con algunos nombres en posiciones no tan naturales. Esto no solo responde a que el entrenador piense en probar jugadores en distintas zonas, sino también a la necesidad que tiene de hacerlo por haber algunas bajas para este compromiso. Entre las ausencias estarán Fernando Gaibor, Kevin Quevedo y, a la espera de confirmarse, posiblemente Luis Ramos por tercera vez consecutiva.