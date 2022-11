De hecho, el éxito de la Reserva tuvo mucha relación con el éxito del equipo mayor. Que el cuadro dirigido por ‘Chicho’ Salas haya logrado cerrar la temporada con un glorioso bicampeonato se debe, en gran parte, a sus ‘Potrillos’. Desde un principio, se sabía que el Torneo de Promoción y Reservas iba a ser fundamental en la definición de la Liga 1 2022 y los canteranos aliancistas asumieron esa enorme responsabilidad como corresponde.

Conquistando el certamen, los ‘Potrillos’ eran conscientes que podían aportar dos puntos cruciales en la tabla acumulada al primer equipo. Y así fue. Después de una campaña de altas y bajas, los juveniles del club de La Victoria se sentaron en el trono de la Reserva por segunda vez (en 2011 fue la primera).

Es gracias a ello que Alianza Lima pudo mantenerse con vida en las últimas fechas del Clausura. Los dos puntos cruciales otorgados por su cantera le devolvió la ilusión en el momento más complicado.

Dos puntos para el bicampeonato

Y no se trata de ninguna exageración. Los íntimos atravesaban una seguidilla de tres partidos sin ganar antes de ese campeonato de la Reserva. Para colmo, uno de esos encuentros fue la caída en el clásico ante Universitario (2-0) y, después de ello, parecía no haber más remedio en el Clausura. Carlos Bustos, tras ese mal presente, fue removido del banquillo y en su lugar entró Guillermo Salas.

El ‘Chicho’, entonces, tomó el timón del barco aliancista sin muchas expectativas, pero los ‘Potrillos’ -a los que conoce muy bien el DT- le renovaron las esperanzas y la motivación con los dos puntos de la conquista del Torneo de Reservas justo un día antes de su (re) debut. Esto Salas lo aprovechó al máximo.

Porque además de haber protagonizado un cierre espectacular del Clausura, con ocho victorias y solo una derrota que significaron el título, Alianza Lima pudo clasificar directamente a la final nacional sin muchos problemas gracias a esos dos puntos de oro en el acumulado.

Los ‘íntimos’ se sirvieron del auxilio de su cantera para superar en la tabla a un Melgar que parecía insuperable y ubicarse así entre los dos primeros lugares del acumulado. Entonces, tras ganar el Clausura, evitaron las semifinales y llegaron más descansados que su rival (Melgar) para la definición del título. Además, sirvieron para que Alianza pueda decidir el orden de localía de las finales, para cerrar en Matute.

Tabla acumulada sin los dos puntos de la reserva Tabla acumulada con los dos puntos de la reserva 1° Cristal - 79 pts. 1° Cristal - 79 pts. 2° Alianza - 75 pts. 2° Alianza - 77 pts. 3° Melgar - 74 pts. (perdió en la fecha final) 3° Melgar- 74 pts.

Esta regla local, o más bien incentivo a la Reserva con la disputa extra por dos puntos al primer equipo, no deja de ser polémica. Pero no se puede negar que ha conseguido que el torneo juvenil tome mayor relevancia dentro del fútbol peruano, más allá de que la forma sea adecuada o no.

“Los puntos de la Reserva deberían ser solo para esa división, pero entiendo que la Liga1 mantiene esa regla para que más clubes tomen en serio el torneo. Es una estrategia para comprometerlos más o simplemente comprometerlos. No todos le dan la misma importancia”, señala Víctor Zaferson, reconocido scout peruano.

Sea como fuere, Alianza Lima le supo sacar jugo a esa situación y finalmente el Bicampeonato se hizo realidad el último sábado en el Matute. Lo celebran desde los más pequeños hasta los más grandes. Desde Juan Pablo Goicochea hasta Hernán Barcos. Porque todos fueron importantes.

"Alianza, como quiere promocionar jugadores y luego venderlos, está aprovechando al máximo la Reserva y, de paso, le da puntos al primer equipo. Si esa estrategia funciona, ese puntaje de bonificación debería seguir" Víctor Zaferson, scout

‘Chicho’ no marginó a ninguno. Incluso hizo debutar a dos canteranos prometedores del equipo, como el mismo Goicochea y Sebastien Pineau, en su travesía victoriosa. También apostó por mayor protagonismo de Óscar Pinto y Oswaldo Valenzuela, que respondieron positivamente en la cancha.

“Los dos puntos han sido clave. Le dieron a Alianza Lima ese respiro en el acumulado que necesitaba para clasificar a la final de manera directa. Aparte creo yo que esto le da una buena dirección institucional al club, porque por lógica si eres campeón del Torneo de Reservas, quiere decir que hay jugadores que son importantes promesas para ser promovidos al primer equipo y lo hemos visto con Oscar Pinto, Goicochea en breves momentos y Valenzuela, que apoyó a la reserva y al primer equipo. Ha sido todo un match”, apunta Gonzalo Santiago, CEO del portal VSN - Fútbol de Menores.

La campaña de los ‘Potrillos’

Si no se sufre no vale. Esa frase la ha vivido en carne propia Alianza Lima este año, no solo en su primer equipo, sino también en la Reserva, que de igual forma ha tenido que lidiar con un montón de altibajos a lo largo del año.

De hecho, en la fase de grupos del certamen juvenil, el cuadro blanquiazul tuvo más de un contratiempo. Si bien su balance fue relativamente regular, los ‘íntimos’ sufrieron cuatro derrotas, que casi le dejan al margen de la siguiente ronda. Dos de esas caídas fueron ante su clásico rival, Universitario (3-0 y 2-1).

Afortunadamente, a pesar de los puntos que perdió ingenuamente en algunas fechas, el cuadro victoriano logró posicionarse en el segundo puesto del Grupo B con 26 puntos, nueve menos que la ‘U’ (1°) y tan solo uno más que Sporting Cristal (3°). Eso bastó para que el equipo dirigido por Kenji Aparicio clasifique a la fase final y los ‘rimenses’ se queden en el camino.

“La campaña fue de menos a más. El equipo blanquiazul se compenetró muy bien sobre todo en la última parte del torneo. Tuvo momentos muy complicados, donde sí peligró su clasificación a los cuartos de final. Sin embargo, al final encontró un equipo que era como una familia con mucha armonía y mucha fortaleza mental”, destaca Gonzalo Santiago.

Tras ello, Alianza Lima protagonizó definiciones infartantes en el Torneo de Promoción y Reserva. En los cuartos de final se midió contra César Vallejo, a quien superó en una impactante tanda de penales (10-9). Por la misma vía, se impuso a Melgar en semifinales y en la pelea por el título derrotó 1-0 a Ayacucho FC en Huacho, un éxito que posteriormente fue reconocido en el Matute.

Son el futuro

Sin duda alguna, esta consagración del cuadro juvenil tuvo muchos pilares. “Han habido un montón de picos altos en la reserva de Alianza Lima”, asegura Gonzalo Santiago. Aunque no se puede dejar de distinguir a algunos jugadores puntuales del plantel que marcaron la diferencia para la conquista del trofeo y que, incluso, ya han sido parte de las convocatorias de la Sub-20 peruana.

“Las figuras que destacaron fueron Jorge del Castillo, que se afianzó una vez más; Juan Pablo Goicoechea, que encontró su instinto más goleador en el torneo; Sebastien Pineau, que ha tenido un campeonato regular, pero ha participado en goles muy importantes y decisivos; y el arquero Ángel de la Cruz, que ha tenido bastantes intervenciones en el equipo”, resalta el CEO de VSN - Fútbol de Menores.

“ Hay una generación de chicos que necesitan jugar ya en Primera o Segunda. Vi a Pineau y Goicochea, seleccionados Sub 20, que fueron los mejores en Alianza ”, complementa por su parte Víctor Zaferson.

Pineau y Goicochea fueron figuras de la reserva de Alianza, campeón en este año. (Foto: Alianza Lima)

A mediados de este año, se reactivó el Torneo de Reservas y esto fue un paso importante para que el fútbol formativo local deje de estar en el abandono. Aún falta muchísimo que trabajar, corregir y replantear en ese tema, claro; no obstante, a corto plazo este certamen le ha permitido a algunas ‘joyas’ mostrarse en su máximo esplendor.

“Que se haya reactivado la Reserva es muy bueno, pero aún no alcanza para ver un futbolista destacado ahí con impacto inmediato en Primera. Lo bueno es que hay varios jugadores 2003, 2004 y 2005 con futuro, lo que les falta es el rigor profesional, eso es determinante. En eso ha sido muy bueno el trabajo de Kenji Aparicio”, opina Zaferson.

Ha quedado claro que Alianza Lima es su cantera y a ella se debe. Históricamente, casi siempre ha sido así. Nuevas ‘joyas’ aparecen con el pasar del tiempo y los éxitos de los blanquiazules continúan sin cesar, entre novatos halagüeños y veteranos resistentes.