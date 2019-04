“Un clásico de descarte” | OPINIÓN

Con 11 puntos y lejos de los primeros lugares, Alianza Lima y Universitario de Deportes cerrarán el telón de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. Los clubes más grandes del Perú no han demostrado un buen nivel en el campeonato al punto de no conseguir victorias durante más de un mes. A pesar de contar con dos de los goleadores del campeonato (Quevedo y Denis con 5 tantos), no han obtenido una solidez idónea en la zona defensiva.

Si bien existe presión para ambos equipos, los dirigidos por Miguel Ángel Russo son los más comprometidos debido a los malos resultados de los últimos siete partidos. La mala campaña en Copa Libertadores y ausencia de triunfos en la Liga 1 (el último ante Cantolao en marzo) ha generado un clima de tensión en los vestuarios. La condición de local favorece a los íntimos en clásicos, que no pierden desde hace tres años, pero una derrota los hundiría mucho más e incluso podría traer consecuencias drásticas.

Uno de los puntos más flácidos en el esquema aliancista es la zona defensiva, la cual ha removido varias veces. Con línea de 4 o 5, el DT argentino no encuentra todavía la fórmula para evitar que en todos los partidos le anoten a su equipo.

La situación en la ‘U’ es similar. No gana hace tres partidos y tiene una enorme deuda en clásicos: dos años sin derrotar al rival de toda la vida. Nicolás Córdova debe comenzar a ganar y despejar las dudas que aún siguen cayendo sobre él a pesar de haber soportado la crisis del año pasado.

Universitario jugará 16 días después de su derrota ante Binacional, habrá que ver si la falta de partidos afecta o no al conjunto dirigido por el chileno. Germán Denis y Alejandro Hohberg-un conocido en tienda íntima- comandarán el ataque crema y buscarán romper el maleficio ante Alianza.

¿Qué equipo es favorito? Sería una moneda al aire decir quién ganará el clásico, pero Alianza tiene una plantilla más amplia que la 'U'; aunque también es un equipo lleno de inseguridades por los últimos resultados, pero es un grande y podría tomar el impulso ante el compadre y conseguir un triunfo.

El apoyo de la hinchada será vital para los victorianos, aunque los cremas ya saben lo que es silenciar Matute.

Como dice el famoso dicho, un clásico no se juega, se gana y obtener un triunfo en este crucial encuentro puede ser el renacimiento de uno y la condena del otro. El balón rodará y esperemos que la fiesta del fútbol vuelva a triunfar.