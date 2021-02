Leao Butrón decidió ponerle punto final a su carrera el 2020, tal como lo había adelantado. Con el descenso de Alianza Lima a la Liga 2, se pensó que el hoy exarquero podía postergar el retiro para no despedirse con la imagen de la baja; sin embargo, la opción quedó descartada, sobre todo porque desde el club blanquiazul nadie se comunicó con él para que formara parte del plantel de este año.

Butrón, hincha confeso de Alianza, siempre fue visto como referente y líder del equipo íntimo, aunque no todos estuvieron de acuerdo con aquel rótulo. Uno de ellos es José Luis Carranza, ídolo de Universitario de Deportes. El ‘Puma’, fiel a su estilo, fue directo en señalar las razones por las que cuestiona el liderazgo del exgolero.

“Más andaba preocupado por el equipo contrario que por el suyo. No es un líder ni referente. Yo conocí a verdaderos líderes en Alianza, que siempre daban la cara. En una baja nadie se salva”, afirmó el ‘Puma’ Carranza en entrevista a El Bocón.

Consultado por la Liga 1 2021, en la que la ‘U’ no podrá enfrentar a su rival de la toda la vida, el ídolo crema señaló lo siguiente: “El fútbol peruano ya no será igual. Es un clásico que no habrá este año. El único clásico es entre la ‘U’ y Alianza”.

No quiere saber nada del ‘Chemo’

Carranza también se refirió a su relación con José Guillermo del Solar, con quien compartió varios años de amistad. El exvolante fue tajante en asegurar que el distanciamiento con ‘Chemo’ se mantiene y seguirá igual.

“Yo no hablo más de él. Solo hablo de mis amigos como Roberto Martínez, ‘Cuto’, ‘Balán’, Ciurlizza”, indicó el exjugador de Universitario, quien agregó que no piensa dialogar con ‘Chemo’. “Ya fui muy claro con él. Lo dejo ahí”, puntualizó.

