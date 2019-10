Conversando con un amigo hincha de Alianza Lima, previo al encuentro con FBC. Melgar, le consulté su opinión sobre el planteamiento de Pablo Bengoechea en Arequipa, él me respondió: “solo fe”. La irregularidad del equipo victoriano y actual líder del Torneo Clausura de la Liga 1 no permite tenerlo aún como un real candidato, a menos que pueda corregir en estas 4 fechas los errores que tuvo, principalmente el no sostener el resultado a favor.

El triunfo en Arequipa es una especie de “efecto placebo” en el hincha, parece que están curados de la negatividad de la fecha pasada, tras el empate ante Manucci. Hasta los 60 minutos de partido con Melgar, el hincha ya pensaba en el equipo del próximo año y una inminente partida de Pablo Bengoechea. Pero después de los 95, todos están con él y hay mucho ánimo para ser campeón. Sin embargo, dudo que ello pase porque el conjunto blanquiazul es muy irregular. Esta situación no escapa de sus seguidores: Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

La ‘U’ sumó su cuarto partido sin ganar. Sabe defender, pero no atacar. Sufre cuando busca el arco rival por su falta de gol, aquella que tampoco permite hacer soñar al hincha crema. Aunque, el principal argumento que tienen no es el planteamiento de Comizzo, sino el fixture que tienen. Su única salida será a Cajamarca, ante un débil UTC, que no ha ganado un solo partido desde julio. Ello podría permitir a los merengues cerrar un año vertiginoso, lleno de problemas administrativos, que son olvidados cuando ganan.

Lo de Sporting Cristal sorprende. Tiene la mejor plantilla del torneo junto a Alianza Lima y no ha podido emular la contundencia del año pasado. Sin duda, el mal manejo de sus dirigentes ha tenido repercusión. Alexis Mendoza, Claudio Vivas y Manuel Barreto, tres entrenadores en menos de un año, cuando los Celestes siempre respetaron procesos.

Mientras los tres equipos grandes esperan primero la caída del puntero, para (des)aprovechar la oportunidad de llegar a la cima, hay un club que avanza de a pocos., se llama: Deportivo Binacional.

El campeón del Apertura ha apostado por la experiencia de Roberto Mosquera y en Puno es un vendaval. Ha ganado 4 de sus últimos cinco partidos y su fixture también le acomoda bien. Recibe a Alianza y Cristal en Puno, perfecta oportunidad para alcanzar los cuatro puntos que los separan. El club provinciano tiene una ventaja: es sigiloso. Por ahora, está a 4 puntos del primer lugar y ya aseguró su presencia en los Play Off. Sin duda, el más beneficiado.

Si hubiera un club con la regularidad promedio, como fue el Binacional de Javier Arce ya le habría sacado seis o más puntos al segundo lugar. Pero no es así.

Todo es cuestión de fe y no de fútbol, cuando debería ser al revés.