Eran otras épocas. En el siglo pasado, el debate de la ‘grandeza’ de los equipos era tema exclusivo de los hinchas, no de entrenadores o exfutbolistas. Por eso, los dirigentes de nuestros principales clubes no tenían inconvenientes en conformar ‘combinados’ para afrontar amistosos internacionales. Y el gran ganador era siempre el aficionado del buen fútbol. Era normal, entonces, que Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys, Deportivo Municipal y Defensor Lima sean protagonistas bajo esta singular modalidad. Incluso en 1980, los ‘compadres’ se unieron con Cristal para conformar un equipo con varios mundialistas. Sí, alguna vez blanquiazules, cremas y celeste fueron una sola idea y hasta celebraron juntos.





Aquí recordaremos algunos de esos famosos combinados.

UNIVERSITARIO-BOYS, 1991

Emelec de Guayaquil estrenó su remozado estadio George Capwell en mayo de 1991. Y para la fiesta invitó a Santos de Brasil, Independiente de Argentina y Universitario. Los cremas aceptaron gustosos, cómo no. Pero pronto surgió un inconveniente: ocho jugadores del campeón nacional -Roberto Martínez, Octavio Vidales, Martín Rodríguez, Alfonso Yáñez, Ricardo Bravo, Álvaro Barco, José Carranza y Andrés ‘Balán’ Gonzales- estaban concentrados con la selección que se alistaba para disputar la Copa América de Chile y el entonces DT de la bicolor, Miguel Company, no pensaba cederlos.

¿La solución? Recurrir a los jugadores de Sport Boys, el subcampeón, para conformar un combinado y cumplir con la invitación. El club porteño no puso trabas y cedió a seis jugadores: Pedro Olivares, Paris, Ramón Anchisi y los excremas Germán Leguía, Martín Duffóo y Leoncio Cervera.

Fernando Cuéllar pudo armar un once y, con camiseta de la ‘U’, el combinado disputó dos partidos en Ecuador: cayó 3-1 ante Emelec (gol de Jesús Torrealva) y venció 3-2 a Independiente (dos goles del ‘Chucho’ Torrealva y uno de Leguía).

El mundialista Germán Leguía recuerda con emoción aquellos partidos en Guayaquil.

“Yo salí de la ‘U’ en el verano de 1991 por unos problemas que tuve con Alfredo González. Y acepté la propuesta de Boys para jugar la Libertadores. Se dio la posibilidad de jugar en Guayaquil y volví a ponerme la crema. Ya había jugado en Ecuador (Macará en 1988 y Aucas en 1989) y después del partido ante Independiente me ofrecieron volver, pero no acepté. Me retiré ahí, ganador y con la camiseta del equipo de mis amores. Tenía 36 años”, comentó el ‘Cololiche’.

UNIVERSITARIO-CRISTAL, 1982

En el verano de 1982, con toda la euforia por la hazaña del ‘Team de Tim’ que clasificó al Mundial de España, la ‘U’ y Cristal unieron sus fuerzas para recibir al Ujpesti Dosza de Hungría, en un amistoso que se disputó en el Estadio Nacional. ¿La camiseta del dueño de casa? Fue la crema.

La flamante estrella del fútbol peruano, Julio César Uribe, fue la atracción del encuentro. Así, el ‘Diamante’ se pondría por segunda vez la camiseta de Universitario (la primera fue en 1981, cuando reforzó a la ‘U’ en un amistoso ante Universidad Católica de Chile). Los otros celestes que jugaron con camiseta ‘prestada’ fueron Rubén Toribio Díaz y Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez (ambos excremas), Luis Reyna y Miguel Gutiérrez. Y la ‘U’ presentó a Eusebio Acasuzo, Hugo Gastulo, Samuel Eugenio, Germán Leguía, Leo Rojas y Eduardo Rey Muñoz, entre otros.

¿El resultado? Empate 1-1, con anotación de Rey Muñoz para el combinado local, que ofreció una digna presentación ante el cuadro violeta que en esa temporada ganaría la Copa de Hungría.

ALIANZA-CRISTAL- ‘U’, 1980

¿Qué uniforme debía lucir el combinado Alianza, Cristal y Universitario? Nadie se hizo problemas y se eligió el blanco. Había que afrontar el amistoso ante Cruzeiro y se conformó un equipo que, en resumidas cuentas, era una selección peruana.

El cuadro de Belo Horizonte venía de empatar 4-4 ante la bicolor que dirigía Marcos Calderón. Pero el choque no generó mayor expectativa. Las tribunas del estadio de Matute lucieron semidesiertas, aquel 26 de agosto de 1980.

Cristal, campeón nacional, acaparó el protagonismo con siete titulares en el ‘once’ elegido por el paraguayo César Cubilla, quien también era DT ‘cervecero’.

Eusebio Acasuzo (U); Hugo Gastulo (U), Héctor Chumpitaz (SC), Salvador Salguero (AL), Rubén Díaz (SC); Luis Reyna (SC), Jorge Olaechea (AL), Julio César Uribe (SC); Roberto Mosquera (SC), Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez (SC) y Reinaldo Jaime (SC) fueron de la partida.

El primer tiempo fue de pleno dominio de los brasileños, que tenían como figura al lateral Nelinho, mundialista en 1978. Pero las atajadas de Acasuzo y la presencia de Chumpitaz impidieron que se abra el marcador.

La historia cambió con el ingreso de Germán Leguía por Jaime. El ’10′ crema se juntó con Uribe y llegaron los mejores momentos. Mosquera y ‘Cachito’ anotaron para decretar un merecido 2 a 0. Blanquiazules, celestes y cremas se abrazaron.

“Leguía fue la brújula”, fue el titular del comentario de la revista Ovación. Mientras que el diario Ojo rotuló: “Con ‘Chumpi’ fue otra cosa”. Y es que el ‘Capitán de América’ no estaba seguro de volver a la selección. De hecho, no participó en los amistosos de aquel año. Por suerte, al año siguiente Chumpitaz fue el líder del equipo que logró el pasaje para el Mundial de España.

Eusebio Acasuzo, arquero y una de las figuras de aquel amistoso, explica cómo era la ‘interna’ de la inédita escuadra ‘tripartita’. “Podíamos ser rivales en la cancha, pero ahí quedaba todo. Como siempre, había mucho respeto y ese era un buen mensaje para los hinchas. No recuerdo en mi época de jugador que algún técnico salga a hablar de otro club para generar problemas. (Ángel) Comizzo se equivocó al tratar de restar méritos a Cristal y espero pronto se rectifique”, dijo el ‘Chevo’.

ALIANZA-MUNICIPAL, 1971

El combinado Alianza-Municipal le otorgó la partida de nacimiento a la llamada ‘Dupla de Oro’ del fútbol peruano. Aquel 7 de enero de 1971, Teófilo Cubillas y Hugo Sotil brillaron en el amistoso ante Bayern Munich, que tenía en sus filas a Franz Beckenbauer, Gerd Müller y Sepp Maier, estrellas de la selección de Alemania Federal que llegó al tercer lugar en el Mundial de México 1970.

Los técnicos Jaime de Almeida (Alianza) y Roberto ‘Tito’ Drago (Municipal) enviaron al campo a José Dupuy (DM); Jorge Ayo (DM), Javier González (AL), Fernando Cárdenas (DM), Rafael Risco (Alianza Lima); Luis Cruces (DM), Cubillas (AL), Sotil (DM); Julio Baylón (AL), Pedro León (AL) y Nemesio Mosquera (DM).

Con una elegantísima camiseta azul, roja y blanca, el cuadro nacional goleó 4-1 al afamado rival. ‘Motorcito’ Guzmán, Baylón y Cubillas (2) anotaron los goles. Y según cronistas de la época y viejos hinchas, el ‘Nene’ y el ‘Cholo’ hicieron maravillas. Y nació el mito.

Aquel combinado disputó otros cuatro amistosos en el Estadio Nacional, en 1971, pero los resultados quedaron en el olvido: derrotas ante Benfica de Portugal (2-1) y Dinamo de Rumania (1-0), un triunfo 3-2 ante Rosario Central y un empate 1-1 frente a Huracán de Argentina.

DEFENSOR-MUNICIPAL, 1971

Con el fabuloso Hugo Sotil como imán de taquilla, Municipal se juntó con Defensor Lima -el equipo ‘rico’ del Perú de inicios de los 70- para afrontar un amistoso ante Independiente de Argentina, que ya lucía dos Copas Libertadores en sus vitrinas.

Además del ‘Cholo’, los ediles presentaron al portero Dupuy, ‘Titín’ Drago, Leonidas Jiménez, Fernándo Cárdenas y Manuel Mellán. Y por Defensor, estuvieron los mundialistas José Fernández, Nicolás Fuentes y Pedro Gonzales y los argentinos Pedro Alexis González (quien luego pasó a River Plate y se convirtió en leyenda) y Miguel Ángel Converti (emigró a Espanyol de Barcelona).

El 27 de agosto de 1971, el combinado Municipal-Defensor pisó el Estadio Nacional con un singular uniforme: era el diseño de la camiseta edil, pero con la franja granate, color distintivo de los ‘carasucias’. Y empató sin goles ante los poderosos ‘Diablos rojos’, que llegó con sus figuras Miguel Santoro, Elbio ‘Chivo’ Pavoni, Agustín Balbuena, Omar Pastoriza y Eduardo Maglioni, pilares en el equipo que ganaría las Copas Libertadores de 1972, 1973, 1974 y 1975.

BOYS-MUNICIPAL, 1960

Municipal y Sport Boys eran grandes en la década del 50. Por eso, en 1960, ediles y rosados realizaron una extensa gira por tres continentes, donde jugaron 31 cotejos. Los espectadores de Asia, Europa y América apreciaron el fino toque peruano. Según los reportes de la prensa peruana, el combinado ganó 34 veces, empató dos y perdió cinco veces. Excelente promedio.

El técnico Marcos Calderón dispuso de 19 jugadores, entre los que destacaban los ediles ‘Tito’ Drago, Fernando Cárpena, Enrique ‘Caricho’ García y Óscar Montalvo y los rosados Claudio Lostanau, Mario Gonzales, Neptalí Briceño y Alonso Urdániga.

Estados Unidos, Japón, Filipinas, Malasia, Taiwan, Hong Kong, Vietnam, China, Alemania, México, Colombia y Ecuador fueron los países de la agotadora gira, que se concretó gracias a la gestión del empresario Julio Chang.

¿La camiseta? Era de la ‘Muni’, pero con las insignias de ambos clubes.

ALIANZA-UNIVERSITARIO, 1956

El 8 de enero de 1956 es una fecha para recordar. Ese día, por primera y única vez, los ‘compadres’ del fútbol peruano se juntaron para conformar un equipo… o mejor dicho, un equipazo.

El Estadio Nacional se vistió de gala para el amistoso entre el combinado de los más populares equipos del Perú ante el Austria Viena FC.

Con una camiseta especial azul y crema, el cuadro local alineó con Dimas Zegarra (U); Víctor Salas (U), Guillermo Delgado (AL), Germán Colunga (U), Cornelio Heredia (AL); Guillermo Barbadillo (AL), Félix Castillo (AL), Carlos Lazón (AL), Toto Terry (U); Vides Mosquera (AL) y Óscar ‘Huaki’ Gómez Sánchez (AL).

Con garra y corazón, el cuadro local venció 3-1 con goles de Vides Mosquera (2) y ‘Chupón’ Castillo. Y la fiesta en las tribunas fue completa. Sí, alguna vez Alianza y la ‘U’ celebraron juntos.

COMBINADO DEL PACÍFICO, 1933

En 1933, tres años después del primer Mundial de fútbol (disputado en Uruguay) y tres años antes de los Juegos Olímpicos de Berlín, el llamado ‘Combinado del Pacífico’ llegó a Europa en un barco a vapor y disputó 39 partidos en España, Alemania, Escocia, Inglaterra, Italia y Francia ante equipos de la talla de FC Barcelona, Bayern Munich, Celtic, Newcastle United y Montpellier, entre otros.

Aunque algunos expertos sostienen que en realidad el equipo que realizó la extensa gira era la ‘U’ reforzada con cuatro jugadores peruanos y tres chilenos, las crónicas consignan el nombre de ‘Combinado del Pacífico’ o ‘All Pacific’. Además, las camisetas eran blancas, sin el escudo de Universitario.

Y así se la pasaron casi seis meses, ganando y perdiendo, pero siempre demostrando a los europeos que en esta parte del continente también se jugaba bien al fútbol. ¿El saldo? Trece triunfos, 13 empates y 13 derrotas. ¿El goleador? Teodoro ‘Lolo’ Fernández. El ‘Cañonero’ logró ‘vacunar’ 48 veces.

Además del mítico ‘Lolo’, viajaron los cremas Juan Criado, Arturo Fernández, Ricardo del Río, Eduardo Astengo, Vicente Arce, Alberto Denegri, Plácido Galindo, Enrique Landa, Carlos Tovar, Pablo Pacheco, Luis de Souza Ferreyra y Alfredo Alegre. A ellos se sumaron ‘Mago’ Valdiviezo y Alejandro ‘Manguera’ Villanueva, de Alianza, Antonio Maquilón y Alfonso Saldarriaga, de Atlético Chalaco. Y Colo Colo de Chile se hizo presente con Roberto Luco, Juan Montero y Eduardo Schenberger.

Si, eran otras épocas. Sin ‘barras bravas’, ni polémicas directas entre los protagonistas, (como la que inicio el DT de la ‘U’, Ángel Comizzo al dejar entrever de que Cristal no es ‘grande’). El show estaba en el ‘verde’. De hecho, hoy es imposible que dos o más clubes unan fuerzas para disputar amistosos y complacer la fantasía de los hinchas. El fútbol cambió, para bien en muchos aspectos. Pero igual, queda el recuerdo de estos combinados que marcaron nuestra historia.

