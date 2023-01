Ludeña, en medio, estaba acompañado de los otros siete representantes de los clubes de la Liga 1 que se muestran como opositores a la Federación Peruana de Fútbol: Alianza Lima, Universitario, Melgar, Municipal, Boys, Binacional y Cusco FC.

¡FUERTE Y CLARO! 🗣️ Sergio Ludeña, administrador de @Club_Cienciano 🔴, en #GOLPERUNOTICIAS 📺: "Los ocho clubes hemos decidido no participar en la Primera División hasta que se levante la medida cautelar". pic.twitter.com/ZHRymlKqg0 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 16, 2023

“No podemos sentarnos a que nos obliguen a acatar una medida cautelar donde nos imposibilita de que nuestros equipos y la participación de ellos en el torneo sea transmitida”, señaló después Fernando Salazar, administrador del conjunto victoriano.

Esa medida, emitida en diciembre pasado por el Séptimo Juzgado Comercial en favor de la FPF, declaró fundada la demanda del ente rector del contra el Consorcio Fútbol Perú, Media Networks y GOL TV, ordenando suspender todos los contratos referidos a los derechos de transmisión audiovisual de cada cotejo de fútbol disputado en el Perú.

“Se ordena suspender los efectos de los contratos referido a los derechos de transmisión audiovisual ya que para partidos amistosos y oficiales que hayan sido celebrados por los codemandados (Consorcio) o cualquier empresa ligada o vinculada a estos”, señala el documento judicial.

Aunque la propia federación recalcó en varias ocasiones -incluso en el comunicado que sacaron minutos antes del inicio de la conferencia- que solo prohíbe la transmisión de los partidos de la Liga 1 por casas televisoras que no han recibido autorización de ellos. No de amistosos, como sí señalan los clubes añadiendo que una medida cautelar no sé interpreta. Por eso se entiende la presencia de la ‘U’, Boys y Municipal, clubes con contrato con el Consorcio hasta 2025.

“Si estamos acá es porque queremos jugar, pero no podemos hacerlo en estas condiciones”, alzó su voz, Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar. ¿Cuáles son esas condiciones a las que se refieren los clubes? ¿Por qué los clubes opositores no reconocen el contrato con 1190 Sports si, en teoría, la oferta es mejor? ¿Cuáles son las razones de fondo?

Las razones de la negativa

“La confianza se ha perdido”, dice Sergio Ludeña y ahí radica la gran razón por la que hoy el fútbol peruano está en medio de una guerra. Los clubes señalan que agotaron todas las vías posibles para llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol, pero no recibieron respuesta alguna y poco diálogo existe entre ambos lados. De hecho, señalan que la elección de 1190 Sports fue a dedo, aunque desde Videna aseguran que hubo una licitación tan legal como normal.

¿Pero por qué no participó el Consorcio Fútbol Perú / GOLPERÚ en dicha licitación? Básicamente porque existe una cláusula de preferencia en el contrato entre clubes y dicha empresa que señala que si hay otro postor (en este caso 1190 Sports), el Consorcio puede igualar la propuesta y seguir rubricando su firma.

Otro de los factores por los que los clubes se oponen son algunos puntos en el contrato que les hicieron llegar, sobre todo en el tema de los ingresos. Según pudo conocer El Comercio es que no se ha señalado si habrá una corrección en el contrato cada cierto tiempo tomando en cuenta la inflación, algo que sí ha venido sucediendo con el Consorcio, incluso en 2020 y 2021, años difíciles por la pandemia del COVID-19.

Fernando Salazar (Alianza Lima) junto a Sergio Ludeña (Cienciano).

Por otro lado están las utilidades que le entregarán a los clubes. Los mismos señalan que eso es un arma de doble filo, ya que al estar sujeto a lo que ocurra con las transmisiones, puede haber ganancias como también perdidas.

Una persona allegada a los clubes opositores le dijo a este medio que esa democratización que busca “1190 Sports” en el pago por derechos de TV a los clubes -repartir en partes iguales- para hacer crecer a clubes menos beneficiados por el momento perjudica el crecimiento que han venido logrando durante estos años en materia económica con el Consorcio. Además, sienten que esa empresa estadounidense no cuenta con el respaldo financiero que sí tiene el Consorcio y ya lo demostró.

Esta fue una de las caras de la guerra instalada en el fútbol peruano que parece no tener fecha de caducidad.