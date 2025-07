Alianza, la ‘U’ o Cienciano: ¿Quién tiene reales chances de seguir escalando en Sudamericana y Libertadores? Responde Ortiz Bisso

Hoy que se habla de la revolución Pipo y se compara al equipo del ‘Pirata’ con los mejores Alianza de su historia, es hora de echarle una mirada al archivo para tratar de dimensionar esta temporada que ya tiene visos de campañón.

Néstor Gorosito es, sin duda, uno de los mejores técnicos extranjeros que ha pasado por La Victoria. Y ojo: sin haber conseguido un título. Resucitar a un equipo hundido, tras dos temporadas de dispendio y fracaso, es hazañoso. Devolverle prestigio internacional, tumbándose a Boca y Gremio en el camino, lo coloca en el pedestal de los eternos, de los siempre queribles, al lado de Jaime de Almeida, Juan Eduardo Hohberg, Gustavo Costas y Pablo Bengoechea.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

No es, sin embargo, la mejor campaña internacional del aliancismo. Al menos todavía. Nada iguala aún a Libertadores del 78, cuando con media selección vestida de blanquiazul, solo fue detenido en semifinales por el Cali del doctor Bilardo. Dos años antes había llegado a la misma fase, pero el final estrepitoso (dos goleadas ante Cruzeiro) hacen menos recordable ese momento.

¿Puede seguir subiendo escalones en esta Sudamericana? La Católica norteña parece un rival accesible por su presente mediocre y la desdibujada imagen dejada por sus compatriotas en sus lances coperos con Universitario. La expectativa íntima de meterse entre los ocho mejores del torneo es legítima y real. Tiene dos zagueros de hierro -Zambrano y Garcés-, un ‘5’ de lujo al que se lo van a arrancar pronto -Noriega-, un generoso hacedor de ideas -Gaibor- y a cuatro de los mejores delanteros del fútbol local: Castillo, Barcos, Guerrero y Gentile. Llegar a ese tramo después de catorce partidos internacionales ha sido una gesta hercúlea que ni Franco Navarro -el gran artífice de esta proeza- imaginó alguna vez.

Además de Alianza, Cienciano es el otro club peruano con mayores posibilidades de sonreír en las copas que se reanudan en agosto. El rival de los cusqueños en la Sudamericana, Bolívar, no es un cuco. Además, la altura de La Paz no hará mayores diferencias. El problema del equipo de Desio es que ha perdido tantos jugadores que su vigencia internacional es un misterio. Seguramente no perderá su atrevimiento y tenacidad para buscar la victoria, pero una cosa es hacerlo con Cueva y Gentile, y otra con piezas de recambio que nunca se sabe cuánto demorarán en calzar.

Octavos Libertadores Octavos Sudamericana Universitario vs. Palmeiras Alianza vs. U. Católica

--

Cienciano vs. Bolívar

Quien más difícil la tendrá es Universitario. Sigue sin definir si incorporará un delantero porque la partida de Rodrigo Ureña no se aclara. Y la U sin el chileno, así traiga al mejor 9 del mundo, se hace más terrenal. Su otro gran inconveniente es que deberá enfrentar a Palmeiras, el poderosísimo ‘Verdao’, eliminado en cuartos de final del Mundial de Clubes por el Chelsea campeón y actual ocupante del tercer lugar del Brasileirao.

Bajarse al cuadro que hace unos meses destruyó a Sporting Cristal y cuatro años atrás hiciera lo mismo con la crema, también en una Copa Libertadores, sería poco más que milagroso.

Pero esto es fútbol y si hay algo que lo hace maravilloso es que la lógica, aunque avasallante, a veces puede hacerse añicos.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.