Resumen

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Alianza, Universitario, Cristal y Boys se unen en Torneo Benéfico Liga 3 Hirudoid Perú Champs. (Foto: Perú Champs)
Alianza, Universitario, Cristal y Boys se unen en Torneo Benéfico Liga 3 Hirudoid Perú Champs. (Foto: Perú Champs)
Por Redacción EC

En una apuesta por el desarrollo del talento joven y el impacto social a través del deporte, Perú Champs presenta el Torneo Benéfico Liga 3 Hirudoid Perú Champs, una iniciativa que reúne a algunos de los clubes más representativos del país en una competencia con propósito.

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