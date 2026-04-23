En una apuesta por el desarrollo del talento joven y el impacto social a través del deporte, Perú Champs presenta el Torneo Benéfico Liga 3 Hirudoid Perú Champs, una iniciativa que reúne a algunos de los clubes más representativos del país en una competencia con propósito.
En esta edición participarán Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys, quienes competirán en un formato de liga con instancias finales, en una antesala clave para el inicio oficial de la Liga 3 previsto para el mes de mayo.
El torneo servirá como una vitrina para que los futuros talentos del fútbol peruano sean observados por el comando técnico de la selección Sub-20, fortaleciendo su enfoque en el desarrollo estructurado del fútbol juvenil y su alineamiento con los estándares del sistema formativo nacional.
Más allá de la competencia, el Torneo Benéfico Liga 3 Hirudoid Perú Champs tiene como objetivo central seguir financiando el programa de becas de Perú Champs, una organización que trabaja con jóvenes talentos en situación vulnerable, brindándoles acceso a educación de calidad, acompañamiento psicológico y formación en liderazgo.
“Este torneo refleja lo que creemos como organización: que el fútbol puede abrir oportunidades reales. No solo estamos generando competencia de alto nivel, sino también construyendo un camino para que más jóvenes puedan acceder a educación y desarrollar su potencial”, señaló Alberto de Cárdenas, CEO de Perú Champs.
La competencia también incorpora una tabla paralela de Fair Play, promoviendo valores como el respeto, la integridad y el juego limpio, fundamentales en la formación de mejores deportistas y ciudadanos.
Los partidos serán transmitidos vía streaming a través de Bicolor+, disponible en YouTube, permitiendo que el torneo alcance una audiencia amplia a nivel nacional e internacional. Además, toda la información, resultados y contenido exclusivo se compartirán a través de las redes sociales oficiales de Perú Champs en Instagram y Facebook.
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