En octubre, Lima cambia de color. Dos de los clubes más populares del fútbol peruano también se suman a ese paisaje. Alianza Lima lo hace desde hace 55 años, con una tradición que nació casi por accidente. Universitario, en cambio, recién construye su propio vínculo con esta celebración. Desde 2025, el club crema presenta una camiseta especial para octubre. Dos historias distintas, un mismo símbolo: el Cristo de Pachacamilla.

La historia aliancista comenzó el 3 de octubre de 1971. Alianza debía enfrentar a Sporting Cristal y necesitaba una nueva indumentaria. El utilero José Carrión, conocido como ‘Chino Pepe’ y vinculado a la Hermandad del Señor de los Milagros, encontró una solución utilizando telas moradas de la hermandad. El color se parecía al azul tradicional y permitió resolver la emergencia.

Una 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐜𝐢𝐨́𝐧 que atraviesa generaciones y que forma parte de nuestra historia.



𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒇𝒆. 🙏🏾

𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝑫𝒆𝒗𝒐𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝑬𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂. 💜♾️#DevociónEterna #AlianzaLima #SeñorDeLosMilagros pic.twitter.com/tV0S9xjg1d — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 1, 2026

Aquella tarde, Alianza ganó 2-0 con goles de Teófilo Cubillas y César Cueto. Lo que pudo quedarse como una anécdota terminó convirtiéndose en tradición. Carrión incluso fue despedido inicialmente por haber cambiado el uniforme sin autorización, pero el resultado hizo que la dirigencia reconsiderara la decisión. Desde entonces, octubre quedó asociado a la camiseta blanquimorada y a la devoción de una institución ligada a La Victoria. La historia fue fortuita, pero el significado dejó de serlo.

“Me siento contento de volver a disfrutar de esta tradición, del cambio de camiseta en homenaje al Señor de los Milagros, es una manera de demostrar nuestro amor a Dios”, señaló Cueto, uno de los ídolos íntimos, en alguna oportunidad sobre la camiseta morada.

Nueva camiseta de los Milagros. 💜🙏🏾



𝟏𝟐𝟓 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐨𝐜𝐢𝐨́𝐧. @nikefootball pic.twitter.com/Az9PnBa2HO — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 10, 2026

Para Alianza, el morado ya no es simplemente un color alternativo. Es memoria. Es Cubillas y Cueto, es Matute en octubre y es una costumbre heredada de generación en generación. Por eso, en 2026, Nike presentó una nueva tercera equipación bajo el concepto “Devotos de La Victoria”, en el año de sus 125 años y del aniversario 55 de aquella primera aparición morada. El modelo es predominantemente morado, con tonalidades más claras y detalles dorados y rosados.

La camiseta fue presentada el 10 de septiembre y ya está disponible en la tienda oficial de Nike Perú. La versión Stadium para hombre cuesta S/269.90. Alianza la estrenará oficialmente el domingo 11 de octubre, cuando visite a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura.

La fe de Universitario

La historia de Universitario es más reciente. En 2025, la ‘U’ decidió abrir su propio capítulo: junto a Marathon presentó por primera vez una camiseta conmemorativa por el Señor de los Milagros. El diseño mantuvo el crema y añadió detalles morados inspirados en los vitrales y el hábito tradicional. El mensaje fue “La fe nos une”.

“Vimos la idea de ponerlo en valor y encontrar una forma, creo yo, con mucha responsabilidad, de manera también creativa, rompiendo algunos esquemas propios, poder llegar al hincha y en este caso a los hinchas que también tienen esta fe”, declaró Daniel Amador, gerente de marketing de la ‘U’ a “Mercado Negro”

En 2026, Universitario y Marathon repitieron la iniciativa por segundo año consecutivo. La presentación oficial se realizó este viernes 2 de octubre. Mantiene el crema como base, suma detalles morados y dorados y números en las mangas como homenaje a las cuadrillas. El modelo de arquero tiene al morado como color protagonista.

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La colección está disponible desde hoy en Marathon Perú y en sus tiendas. La camiseta masculina versión estadio cuesta S/229; la manga larga versión jugador, S/249; la de arquero, S/249; la femenina, S/229; y las versiones para niños y pre match, S/179.

Universitario todavía no tiene una tradición de 55 años como Alianza. Su vínculo con el mes morado apenas empieza a escribirse. La edición de 2026 se perfila para estrenarse el sábado 10 de octubre ante Melgar, en el Monumental, aunque hasta el momento del lanzamiento no existía confirmación oficial del club sobre ese estreno.

Al final, las camisetas cuentan dos historias. En Alianza, el morado nació de una urgencia y terminó convertido en herencia. En Universitario, nace de una decisión reciente que busca conectar la identidad crema con una tradición que pertenece a millones de peruanos. Cuando octubre llega, el fútbol también recuerda que hay colores que se eligen y otros que, con el paso del tiempo, terminan eligiendo a una camiseta.

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