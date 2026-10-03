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Alianza Lima y Universitario de Deportes presentaron su edición especial de sus camisetas por el Señor de los Milagros.
Alianza Lima y Universitario de Deportes presentaron su edición especial de sus camisetas por el Señor de los Milagros.
Por Marco Quilca León

En octubre, Lima cambia de color. Dos de los clubes más populares del fútbol peruano también se suman a ese paisaje. Alianza Lima lo hace desde hace 55 años, con una tradición que nació casi por accidente. Universitario, en cambio, recién construye su propio vínculo con esta celebración. Desde 2025, el club crema presenta una camiseta especial para octubre. Dos historias distintas, un mismo símbolo: el Cristo de Pachacamilla.

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