La mitad del actual plantel de Sporting Cristal proviene de sus canteras. La frase, tan contundente como efectiva, también resulta prometedora en números: el 59% de la planilla se formó en casa. Ni Universitario ni mucho menos Alianza Lima pueden jactarse de tan prometedoras estadísticas.

La ‘U’ hace obra

La ‘U’, sin embargo, busca la paridad de la única forma en que es posible alcanzar los objetivos trazados: a largo plazo y con mucho trabajo de por medio. Piero Alva, como jefe de la Unidad Técnica de Menores de Universitario, es quien lidera la hazaña.

¿Cómo? Las canchas en Vidú lucen ahora excepcionalmente atractivas para los entrenamientos y el Centro de Alto Rendimiento, cuya construcción demandó una inversión de 350.000 dólares, ya es una realidad fundamental desde el 2022. Actualmente, la tercera fase del proyecto está en plena construcción de nuevas áreas para la residencia de menores, así como una sala de videoanálisis y oficinas.

Sí, para mejorar el recurso humano es necesario crecer paralelamente es infraestructura. No es un descubrimiento ni una fórmula secreta, pero en el fútbol peruano –por muchos años– esperan que los nuevos Guerrero-Farfán-Pizarro aparezcan por azar o suerte.

Universitario logró una inversión de 350 mil dólares para implementar su CAR en el 2022 y hoy va por el desarrollo de su tercera etapa. (Infografía: Raúl Rodríguez).

El ADN blanquiazul

Alianza Lima aparece un peldaño abajo en esta línea comparativa. Su gran pendiente sigue siendo la falta de un centro de alto rendimiento (CAR) propio. “Estamos trabajando en eso desde el día uno y estamos encontrando cómo tener un proyecto viable. Sería a mediano o largo plazo, pero no es algo que se está quedando colgado”, le dijo Fernando Cabada, actual administrador de Alianza a este El Comercio en febrero último al ser consultado sobre el CAR propio.

Por eso, sus divisiones menores deben limitarse a la cancha alterna de Matute o a las instalaciones del EGB en Lurín. También sigue pendiente un proyecto fallido para la construcción de un gimnasio exclusivo para menores en la explanada del Alejandro Villanueva. Por ahora, las divisiones menores de Alianza deben compartir gimnasio con el equipo femenino.

Wilmar Valencia, el nuevo director de divisiones menores, se ha impuesto la prioridad de instaurar en los potrillos el ADN blanquiazul: fútbol moderno, pero de buen pie.

¿Qué buscan en Alianza? No es la venta como fin. Sino que el primer equipo se nutra de las divisiones menores de forma considerable y el proceso de vitrina influya a su vez en el club para el éxito deportivo.

Tampoco quieren ser compradores, sino formadores pese a su éxito reciente en la compra/venta. La alianza y amistad entre Wilmar y Franco Navarro, director deportivo íntimo, será vital. Entienden, eso sí, que la apuesta es a largo plazo y que, para que funcione, urge una infraestructura que la respalde. Esto último, sin embargo, sigue en el plano de las ideas y los anhelos.

Con Wilmar Valencia, en Alianza Lima buscan afianzar su trabajo en menores, aunque sigue pendiente su Centro de Alto Rendimiento. (Infografía: Raúl Rodríguez).

La apuesta celeste

El objetivo de Cristal es convertirse a futuro en un referente en Sudamérica con un proyecto deportivo basado en el fútbol formativo. No está lejos, pero su apuesta todavía no ha consolidado el último eslabón de la cadena: la exportación exitosa de jugadores.

La división formativa de Sporting Cristal, las categorías que compiten en la Copa Federación, entrenan en la Ciudad Deportiva La Florida, en el Rímac, que cuenta con cuatro campos para sus prácticas (el primer equipo tiene una cancha exclusiva para sus entrenamientos). Más allá del tema futbolístico, apoyado también con un gimnasio de última generación, los jóvenes cuentan con un apoyo psicológico, nutricional, fisiológico, e inclusive de prácticas de realidad virtual con la alianza de una empresa especializada en la materia.

No obstante, uno de los aspectos que más trasciende en el club a nivel formativo es que es el único equipo profesional del país en contar con un colegio propio dentro de sus instalaciones. Se trata de ReinventED Rímac, que en el 2024 ya tuvo sus primeros egresados y ratifica que en tienda bajopontina se forma primero personas y luego futbolistas, una frase que se escucha en La Florida desde que los esposos Ricardo Bentín y Esther Grande de Bentín fundaron la institución hace 70 años.

Sporting Cristal es quien más resultados ha tenido con sus canteras: la mitad del primer equipo es de sus formativos. (Infografía: Raúl Rodríguez).

Las deudas de la FPF

Por lo pronto, ninguno tiene apertura con sus presupuestos. Los números se manejan bajo siete llaves, aunque los tres clubes tienen un promedio de 30 jugadores por categoría (son cinco), por lo que forman una media de 150-200 menores bajo la promesa (o la ilusión) de llegar al primer equipo.

Más allá de la infraestructura y la profesionalización de las áreas deportivas, hay un factor que sigue siendo tan clave como pendiente en el fútbol peruano: la competencia.

Los últimos malos resultados de las selecciones menores delatan la deficiencia: 1 punto de 48 posibles en dos años de competencias a nivel de Sudamérica. Ahí las culpas recaen en la FPF. Este 2025 las selecciones Sub 17 y Sub 20 ocuparon el último lugar en sus Sudamericanos correspondientes.

Si bien desde la FPF se inició un ambicioso plan para refundar el fútbol peruano desde las divisiones menores, este no ha logrado dar evidencias de que está siendo efectivo pese a que funciona desde el 2023 bajo el nombre de Proyecto Bicolor.

Hasta febrero de este año, José Guillermo del Solar era la cabeza del proyecto. Chemo, sin embargo, renunció y ya son casi tres meses que la jefatura de la Unidad de Menores de la FPF está acéfala. Mientras le gestión de Agustín Lozano decide a un reemplazo o la integración de cargos con un puesto mayor, el trabajo en menores vuelve a avanzar a paso de tortuga.

Un detalle no menor: pese a que el Proyecto Bicolor se anunció como clave para encontrar nuevos talentos y fortalecer a las selecciones menores, la FPF en dos años no ha impuesto -a través del reglamento- obligaciones a los clubes más estrictas para fortalecer sus divisiones menores. Sin eso, los clubes solo son “invitados” a las visorias y su participación no pasa del interés diplomático en muchos de los casos.

