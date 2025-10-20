Tras perder varios partidos por decisión técnica, Jesús Castillo volvió a adueñarse del mediocampo aliancista. En la victoria por 2-1 ante Sport Huancayo no solo cumplió su segundo partido como titular, sino que fue una de las figuras del equipo íntimo.

El volante salió con un dolor en el codo tras una jugada en la que arriesgó su integridad física para evitar que un jugador rival remate sin oposición al arco de Guillermo Viscarra. Sin embargo, no sería más que un golpe.

Tras la victoria, el mediocampista analizó el momento del club: “Es un triunfo muy importante para nosotros y nuestras aspiraciones. Vamos a seguir peleando para poder seguir en la lucha por el campeonato”, expresó en “Jax Latin Media”.

🎙️"Son tres puntos importantes para muestras aspiraciones, vamos a seguir peleando para seguir en la lucha por el Clausura".



Jesús Castillo, jugador de Alianza Lima.



🎥 @JaxLatinMedia pic.twitter.com/zU00h7AGoc — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 20, 2025

Por otro lado, Castillo es consciente de la fuerte competencia que existe en su posición, con jugadores como Pedro Aquino y Alessandro Burlamaqui estando por delante de él en la mayor parte del campeonato.

Sin embargo, más allá de verlo como un problema, lo asume como una motivación para mantenerse en su mejor nivel y estar siempre listo para aportar: “Hay grandes jugadores, todos se preparan para jugar, todos tienen que sacar lo mejor de sí para ayudar al equipo. Yo estoy preparado para cuando me toque”.

Jesús Castillo se refiere al futuro de Néstor Gorosito

Por último, Castillo mostró su respaldo a la continuidad del técnico Gorosito, quien precisamente antes del duelo en la ‘Ciudad Incontrastable’ confirmó su renovación con el club íntimo.

“Nosotros estamos mentalizados en poder sacar estos partidos adelante, al igual que el ‘profe’. Muy feliz por él también, de que pueda seguir con nosotros”, señaló.

