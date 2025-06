No es uno u otro, sino los dos. Alianza Lima no busca escatimar en costos y quiere repatriar a Miguel Araujo y Sergio Peña, jugadores de selección. Desde El Comercio pudimos conocer cómo vienen estas negociaciones, qué fichaje es más factible y cuándo se espera tener una respuesta por parte de cada jugador. Asimismo, se conoce que las condiciones en que ambos llegarían son distintas: uno con el pase completo y otro a modo de préstamo.

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

¿De vuelta a La Victoria?

Desde hace varias semanas, Alianza Lima le dio a conocer a Miguel Araujo que está interesado en contar con él. Como se recuerda, el defensor de la selección peruana es agente libre tras su paso por Portland Timbers de la MLS y esto facilitaría su posible fichaje.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Sin embargo, el entorno del jugador no ha dado una respuesta a la oferta del club victoriano porque, como es lógico, priorizan que el futbolista se mantenga en el extranjero. En lo personal, se conoce que Araujo no ve con malos ojos el hecho de volver al torneo nacional, sobre todo considerando que no implica la resignación de mucho dinero en tanto a salario mensual en comparación a su último club.

La operación parecía ir por buen camino entre Araujo y Alianza Lima hasta que llegó una nueva oferta desde Sporting Cristal. Como se recuerda, Araujo pertenece a la agencia de representación AGREF que lo acercaría mucho más al Rímac que a La Victoria, aunque todavía no les ha dado una respuesta positiva. A día de hoy, Araujo mantiene a la espera a ambos clubes y desde Alianza Lima esperan que todo se resuelva entre esta y la próxima semana.

Sergio Peña.

El caso de Sergio Peña es más reciente. Si bien ya el año pasado Alianza Lima había tentado contratar al futbolista a inicios de año, su buena actualidad en Malmö hizo que el volante prefiriera quedarse en Suecia.

Después, a inicios de este año, Peña firmó por Paok de Grecia hasta mediados del 2027. Por tanto, la propuesta de Alianza Lima, a diferencia de la que ha presentado por Araujo, se trata de un préstamo y la negociación también tiene que ver con el club griego.

En este caso es vital el interés de Sergio Peña por querer retornar a la Liga 1 y que se pueda concretar la negociación de préstamo entre las partes. De momento, el futbolista se encuentra en Lima y ha accedido a escuchar la oferta del club victoriano; sin embargo, al igual que Araujo, tampoco ha dado ninguna respuesta.

Fuentes cercanas a Alianza Lima indican que, si bien la llegada del futbolista implicaría que resigne parte del salario que viene ganando en el equipo griego, no se trata de un monto muy significativo. Confían en que se pueda llegar a un acuerdo con el volante nacional, aunque se asume que esta negociación será más compleja.

Llegada de Gaspar Gentile

El futbolista que ya se encuentra en Lima para hacer la firma oficial y ser presentado por el club es Gaspar Gentile. El atacante argentino nacionalizado peruano arribó desde Cusco y ya no jugará las últimas fechas del Torneo Apertura con Cienciano.

De hecho, una de las solicitudes del comando técnico de Néstor Gorosito es que el jugador pueda sumarse a los entrenamientos del equipo ‘íntimo’ lo antes posible y, una vez que el jugador ya quedó libre tras pagar su cláusula de rescisión, ha decidido ponerse a órdenes de Alianza Lima.

******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.