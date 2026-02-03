Alianza Lima viajó a Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores | VIDEO

Con gran ilusión y optimismo, Alianza Lima viajó esta mañana hacia Paraguay para lo que será su debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores. Los blanquiazules visitarán a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero y necesitan un buen resultado para definir la llave de local con mayor comodidad.

Liderados por el ténico Pablo Guede, el plantel aliancista fue recibido por un grupo de hinchas en el aeropuerto. Allí, se pudo notar de que el ánimo es el mejor, más allá de las cuatro bajas confirmadas por lesión.

Como se sabe, Luis Advíncula y Luis Ramos no fueron tomados en cuenta para este partido por lesión. Ambos salieron sentidos del duelo contra Sport Huancayo y quedaron descartados. Guede tampoco podrá contar con Jesús Castillo ni Josué Estrada, también lesionados.

El mensaje de Guillermo Viscarra

Antes de abordar el vuelo, Guillermo Viscarra tomó la palabra y resaltó el compromiso del plantel para afrontar este partido copero. El arquero blanquiazul tiene claro cuál es el objetivo del equipo.

“Sin duda, para nosotros empieza una nueva ilusión en la Copa Libertadores. Es muy lindo poder disfrutar de una copa y esperamos avanzar de fase y luego meternos a la fase de grupos”, expresó el boliviano.

Asimismo, sostuvo que a Alianza ya demostró lo que es capaz de hacer a nivel internacional. “Ya hemos demostrado que podemos hacer historia y nos vamos con ese objetivo”.

Alianza Lima visita a 2 de Mayo este miércoles 4 de febrero en Asunción. El partido va desde las 7:30 p.m., con transmisión de ESPN y Disney Plus Premium.

