Víctor Hugo Marulanda dio a conocer que no seguirá como director deportivo de Alianza Lima este domingo, horas después de la confirmación del descenso del cuadro victoriano en la Liga 1.

“Mi continuidad no está porque no logro los resultados, me duele mucho por el reto que tenía. Es doloroso lo que estoy viviendo. Tengo que pedir perdón a la gente por lo que ha pasado este año, me equivoqué”, señaló en comunicación con Gol Perú.