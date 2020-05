Se reunieron hace dos días para iniciar la reactivación de la Liga 1, pero el retorno del fútbol aún es incierto. Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima afirmó que mientras el coronavirus (COVID-19) tenga un alto grado de contagio será difícil que el balompié vuelva a las canchas en el territorio nacional.

“Hemos hecho llegar propuestas que tienen que ver con protocolo, pero el protocolo se puede trabajar para entrenamientos, pero para partidos todavía no ya que mientras el virus tenga ese grado tan alto de contagio, va a ser muy difícil que se jueguen partidos; entonces, estamos a la espera de una aceptación total por parte de la gerencia y el directorio”, dijo Víctor Hugo Marulanda en TV Perú Deportes.

El directivo volvió a referirse al caso Jean Deza, y su alejamiento del club parece definitivo. “Hemos hecho todo lo que puede hacer un club desde todos los aspectos, pero es un tema que ya está en la parte legal y esperamos a ver qué nos dice el abogado sobre el futuro que le puede venir a este chico”, afirmó.

El director deportivo de Alianza Lima respondió a Jorge Luis Pinto, quien dijo que al exfutbolista que no le interesa verlo en el club. “Me parece extraño que hable eso. Cuando hablo lo hago de forma directa como a él (Pinto) le gusta. Yo no mando a decir nada a nadie. Le tengo admiración, respeto y gratitud total. No sé quién está poniendo en boca mía palabras que no son", finalizó.

EL COMERCIO RESUELVE DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER