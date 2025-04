Tras lograr un destacado subcampeonato en el Sudamericano de Clubes de Vóley, Alianza Lima no detiene su preparación y ya tiene la mira puesta en sus próximos retos y para ello tuvo que realizar cambios en la interna. Hace una semana anunció la salida del entrenador Paulo Milagres y los reemplazó con el argentino Facundo Moranda, quien debutó el último fin de semana con victoria sobre Universitario en el clásico de la Liga Peruana de Vóley.

En una conversación exclusiva con El Comercio, la exjugadora y referente del vóley peruano, Cenaida Uribe, compartió sus impresiones sobre el desempeño del equipo y la importancia de este logro para el crecimiento del voleibol nacional. Además, analizó las expectativas de Alianza Lima de cara al torneo mundial, un evento que representa una oportunidad única para medirse con la élite del deporte y seguir fortaleciendo su nivel competitivo.

-¿Cómo definirías la campaña de Alianza Lima en el Sudamericano de vóley?

Contenta, agradecida con la institución primero que me dio todas las facilidades. Segundo, ilusionada con el resultado, el trabajo del equipo técnico y las jugadoras del equipo, porque en realidad todas han puesto mucha responsabilidad por lo que viene. Estoy preocupada, obviamente, llegar no ha sido fácil porque nadie nos regaló nada, pero hay que pensar en lo que va a pasar en diciembre. Sobre todo cómo llegamos a diciembre, al mundial.

-¿Qué representa para el vóley peruano la clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes?

Bueno, en Alianza, las chicas saben que tenemos la prioridad de la Liga. El objetivo es siempre estar adelante y campeonar este año igual. Lo otro es parte de mi trabajo que tengo que ir viendo en el camino cómo reforzar un poco mejor el equipo. Porque en el Mundial van los mejores equipos del mundo y no va a ser nada fácil. La idea no es lograr esta clasificación, llegar allá y no estar bien preparadas. Estoy contenta, creo que ha sido una sorpresa para todos, feliz y que después de tantos años le hemos podido ganar a un equipo brasileño siendo la primera vez en la historia que un equipo peruano participa en un Mundial de clubes. Creo que son varios retos que se van cumpliendo.

-¿Cómo cree que este logro puede impactar en el crecimiento del vóley en el país y en la motivación de las nuevas generaciones?

Definitivamente va a impactar, el entusiasmo de la gente, seguimiento de las niñas que quieran jugar el deporte y con relación a la selección es un trabajo que tiene que ver la Federación. También hay que resaltar el trabajo que viene realizando las extranjeras en el Perú, que está sirviendo q levantar el nivel del campeonato. Este año cualquiera le puede ganar a cualquiera en el campeonato en la Liga. Definitivamente está levantando mucho el nivel y con este logro hay más entusiasmo de todas las niñas en practicar. Ahora le toca a mis jugadoras de darse cuenta lo que han logrado y que están para cosas grandes si se lo proponen.

-¿Qué buscan de ahora en adelante como institución?

Lo que queremos es llegar a la etapa final del campeonato de la mejor forma. Es la prioridad.

-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentará Alianza Lima en este torneo contra clubes de élite mundial?

Están los mejores equipos de Turquía, Italia, no es broma, ese es el nivel. No tengo los nombres de los equipos en la cabeza, pero son equipos que siempre participan (N. de R. Imoco Volley Conegliano (campeón) y Vero Volley Milano (subcampeón), NEC Red Rockets Kawasaki de Japón y LP Bank Ninh Bình de Vietnam, son algunos de los equipos clasificados). No te imaginas el nivel que tienen los equipos turcos, italianos y asiáticos, quienes hacen contrataciones muy fuertes. Si vas a comparar la inversión que hará Alianza con los otros equipos, te ríes, pero es nuestro nivel y lo que podemos hacer ahora.

Enrique Arévalo, embajador del Perú en Paraguay con su esposa Elizabeth Miró Quesada recibieron a las campeonas del Power luego de ganar el Sudamericano de Asunción en 1988. Ahí, Cenaida Uribe. FOTO: Archivo Familiar.

-¿Pero qué objetivo tienen en el Mundial de clubes?

Hacer lo mejor, como se ha hecho en este Sudamericano. No nos vamos a contentar con que llegamos, estamos aquí, qué bacán. No vamos a vacilarnos ni a divertirnos, vamos a ir a competir con el respaldo de la institución.

-¿Qué tipo de apoyo deberían recibir Alianza Lima y otros clubes peruanos para competir a nivel internacional con mayor regularidad?

Yo lo he dicho siempre, ¿cómo compites cuando tu premio por salir campeón es 100 mil soles? También oí por ahí que Alianza se puede reforzar con las jugadores de selección para el torneo internacional. Hay ciertos parámetros, cierta regulación, como que cada equipo que participa por lo menos tiene que tener a sus jugadoras inscritas dos meses antes y para estar inscritas a nivel internacional, tienes que haber pagado el transfer internacional. Y ese año, la jugadora no puede jugar por otro equipo. No es que yo pueda llevarme central a la Circolo y que me la presten. No hay forma, ella tendría que ser mi jugadora registrada por mí, habiendo pagados todos los derechos a la Federación Internacional, ahí podría jugar habiendo dos meses previos jugando con nosotros. Al Mundial no se puede llevar una jugadora prestada.

-Entonces, ¿buscará otra manera de reforzar las líneas?

Sí, definitivamente, buscando con manager y haciendo mejores contrataciones. No porque las mías sean malas sino que lo que tengo lo puedo reforzar.

-¿Y en qué posiciones te reforzarás?

Bueno, en todas las posiciones, porque este nivel es mucho más alto. Vamos a ver, aún falta. Tengo que ver con calma, primero que acabe este campeonato. Además, me parecería una falta de respeto hacia mis jugadoras que se sacan el ancho en la cancha. No hay forma.

-¿Cree que esta clasificación puede ser el inicio de una nueva etapa de mayor profesionalización y desarrollo del vóley peruano?

Te repito, puede ser profesional en la medida que se cumpla todo como clubes, federación y que haya auspicios, ingresos, ya que se gasta mucho dinero.

-¿Cómo evalúa el presente del vóley peruano en comparación con la época dorada en la que usted jugó?

En nuestra época era distinto. Hace 30 años entrenábamos todo el tiempo en la selección, los viernes nos íbamos al club y jugábamos los fines de semana cuando no había una competencia internacional. Es decir, la selección era permanente. Ahora, no. Nuestro campeonato dura 6 meses, los clubes formales le pagamos 12 meses, algunos 14 meses, porque están en planilla y tienen gratificación. Todo eso se valora por las chicas, pero le pagamos todo el año para que jueguen 6 meses y el tiempo restante vayan a la selección.

-¿Qué aspectos cree que han limitado el crecimiento sostenido del vóley en el Perú en los últimos años?

Hubo algunas chicas con futuro y terminaron yéndose a Estados Unidos a estudiar una carrera universitaria. La ley también permite que le den beca, pero todo depende del trabajo que se haga con la FPV. El nivel de los técnicos no ha sido el óptimo en los últimos años, más allá, de que vinieron algunos y tuvieron una etapa corta y ahora si es importante Rizola, pero hay que trabajar en las bases. Está la sub-17 que hizo un buen mundial, pero luego hay que ver más abajo. Es un proyecto de largo plazo, esto no es de la noche a la mañana. Lo que ha logrado Alianza no es del último mes, sino es desde que yo tengo en el club dos años y dos meses, he tenido todo el apoyo de la institución y que me respaldaron en las decisiones que he tomado y por eso estoy agradecida.

-Desde su experiencia, ¿qué se necesita para que el vóley peruano recupere su protagonismo internacional?

Se podría jugar mucho más definitivamente. Más copas, más torneos, no solo la Liga, podríamos organizarnos mejor como clubes como suceden en otros países.

-Con este logro, ¿Alianza se va a posicionar más en otras disciplinas?

Se está viendo el trabajo que se está realizando en el caso del fútbol, los chicos que han clasificado a la Copa Libertadores, en femenino con Sisy Quiroz están haciendo un gran trabajo, también los chicos de Síndrome Down que tenemos un gran equipo. En voleibol mayores es lo que más se ve, pero tenemos desde a sub-10 hasta la sub-19 y después está mayores. Tenemos entrenadores extranjeros en dos categorías. El brasieño asistente tiene a la sub-15 y David Torres, colombiano tiene la sub-13. Estoy trabajando en las menores para que en el futuro tengamos a chicas mejores formadas.

-Pero el hincha quiere que también las menores tengan oportunidades en el primer equipo...

Se entiende lo del hincha, a veces lo leo, quieren que todas jueguen, pero cuando estás en un torneo competitivo donde solo importa ganar, no hay espacio para darle oportunidad a las juveniles. Ahorita se trata de ganar, después se verá. Por ahora, tienen trabajo y oportunidad en el equipo de mayores. Cada cosa en su momento sin correr.

-¿Qué recuerda del equipo Power de Perú, ese multicampeón sudamericano que usted integró?

Esas épocas. Creo que en todos estuve yo. Power era un reflejo casi de la selección. Todas éramos seleccionadas, como te dije, trabajamos con Mambo Park durante la semana, el viernes para el equipo y jugar el fin de semana. Era como Brasil que no le gana nadie. Nosotros íbamos y tranquilamente ganábamos 3-0 a los equipos brasileños de esa época. El nivel del voleibol peruano era distinto. Ahora que hemos ganado han abierto los ojos y dicen Perú puede, pero Perú puede con cuatro extranjeras en cancha.