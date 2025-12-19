Alianza Lima se prepara para iniciar su participación en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 enfrentando al club paraguayo 2 de Mayo, en una serie que marcará el regreso del cuadro blanquiazul al torneo continental desde la etapa preliminar. Tras el sorteo de la Conmebol, quedaron definidas las fechas y detalles de este duelo clave para los íntimos, que buscarán repetir e incluso superar lo realizado en la temporada anterior.

El duelo de ida entre Alianza Lima y 2 de Mayo está programado para el miércoles 4 de febrero a las 7:30 p. m. (hora peruana), en territorio paraguayo. La revancha será una semana después, el miércoles 11 de febrero a las 7:30 p. m., y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva, la casa de Alianza Lima. Esta eliminatoria será trascendental para avanzar a la siguiente fase de la competencia.

Los partidos entre Alianza Lima y 2 de Mayo serán transmitidos por ESPN para toda Latinoamérica, con disponibilidad en operadores como Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, así como su opción de streaming a través de Disney Plus, ofreciendo múltiples alternativas para que los aficionados sigan de cerca el debut copero de los blanquiazules.

Alianza Lima encarar este reto con la ilusión de avanzar a la Fase 2, donde podría enfrentar a equipos de mayor renombre como Sporting Cristal, en busca de asegurar su lugar en la fase de grupos y pelear por un lugar entre los mejores del continente. La serie ante 2 de Mayo representa el primer paso de un ambicioso camino en la Libertadores 2026.