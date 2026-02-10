Ver Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Alejandro Villanueva por la Fase 1 del partido de vuelta de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 11 de febrero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, ESPN3 en México, Movistar+ en España y Fanatiz en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

