Alianza Lima vs. 2 de Mayo: fecha, horarios y canales TV para ver partido de ida por Fase 1 de Copa Libertadores

Ver Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el estadio Rio Parapiti por el partido de ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Chile, las 6:30 PM de México y las 1:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, ESPN3 y Disney+ Premium lo pasan en México, y beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

