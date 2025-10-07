Alianza Lima Femenino medirá fueras ante el ADDIFFEM por la última jornada del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina, este miércoles 8 de octubre del 2025. Las íntimas en su primer partido de la Libertadores Femenina, se enfrentó a Boca y consiguió un 0-0. Fue un resultado que dejó sensaciones mixtas: valioso por puntuar en un escenario difícil, pero con la tarea pendiente de mejorar la ofensiva.

En la segunda fecha, cayó 1-2 frente al poderoso club brasileño Ferroviária. Alianza igualó momentáneamente con un gol de Tifani Molina desde el mediocampo (minuto 76), pero seis minutos después Mylena Carioca, ingresada, anotó el gol de la victoria para las brasileñas.

Con esos resultados, Alianza Lima marcha en tercer lugar del Grupo B con 1 punto. Ferroviária lidera con 6 puntos, seguido de Boca Juniors con 4. ADIFFEM está sin unidades.

¿A qué hora juega Alianza Lima Femenino vs. ADDIFFEM HOY?

El partido de Alianza Lima Femenino vs. ADDIFFEM por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina, se jugará este miércoles 8 de octubre del 2025 a las 2:00 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

¿Dónde ver partido de Alianza Lima Femenino vs. ADDIFFEM HOY?

La transmisión del partido entre Alianza Lima Femenino vs. ADDIFFEM EN VIVO por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina será por Pluto TV por cable y streaming para todo el Perú y Sudamérica. En El Comercio, también podrás seguir la transmisión del partido, mediante las incidencias.

Canal de TV para ver Alianza Lima Femenino vs. ADDIFFEM EN VIVO, en Perú

En Perú, la transmisión del partido entre Alianza Lima vs. ADDIFFEM por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 va por Pluto TV. En El Comercio, también podrás seguir la transmisión del partido, mediante las incidencias.

¿Qué necesita Alianza Lima para pasar de fase en la Copa Libertadores Femenina?

En esta última fecha, Alianza no tiene margen de error: necesita una victoria sí o sí para soñar con la clasificación. Un empate o derrota lo dejará eliminado independientemente de otros resultados.

Incluso con triunfo, depende de terceros: Alianza necesita que Boca Juniors no gane por goleada a Ferroviária, pues eso podría alterar las diferencias de gol o el puesto.

Alianza Lima ya ha tenido buenas participaciones en ediciones anteriores de la Copa Libertadores Femenina (2021, 2024), clasificando a cuartos en más de una ocasión. El deseo de llegar nuevamente a esa instancia ayuda a motivar al plantel.