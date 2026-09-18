Por Redacción EC

Alianza Lima vs ADT en vivo: sigue el partido por el Torneo Clausura

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  • La transmisión televisiva del partido estará a cargo del canal Liga 1 Max. Si deseas ver el partido por streaming, tendrás que contratar los servicios de Liga 1 Play.
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  • El encuentro comenzará a las 8 p.m. y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva 'Matute', ubicado en el distrito limeño de La Victoria.
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  • Alianza Lima recibe a ADT de Tarma en el partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura, de la Liga 1 - 2026. Podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del choque en esta nota de El Comercio.

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