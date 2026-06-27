Alianza Lima vs Alianza Atlético protagonizarán un atractivo duelo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El conjunto blanquiazul llega con opciones de avanzar y buscará imponerse para sellar el pase, mientras que su oponente también intentará sumar puntos en el torneo para lograr su pase a octavos. Para no perderte este partido, te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO?

El partido Cristal vs Unión Comercio se jugará el domingo 28 de junio a las 13:00 horas (hora peruana) en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, ubicado en Lima.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO?

Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2:00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3:00 p. m.

España: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO?

El partido Cristal vs Unión Comercio será transmitido EN VIVO a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.

Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

UTC vs. FC Cajamarca (Grupo C)

Alianza UDH vs. Unión Minas (Grupo E)

Sport Huancayo vs. ADT (Grupo E)

Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (Grupo D)

Sábado 27 de junio

Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (Grupo B)

Sporting Cristal vs. Unión Comercio (Grupo J)

Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (Grupo J)

Sport Boys vs. Academia Cantolao Grupo I)

Domingo 28 de junio

Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Grupo A)

César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (Grupo A)

Los Chankas vs. Santos FC (Grupo G)

Cusco FC vs. Cienciano (Grupo F)

Lunes 29 de junio