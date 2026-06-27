Por Redacción EC

Alianza Lima vs Alianza Atlético protagonizarán un atractivo duelo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El conjunto blanquiazul llega con opciones de avanzar y buscará imponerse para sellar el pase, mientras que su oponente también intentará sumar puntos en el torneo para lograr su pase a octavos. Para no perderte este partido, te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO?

El partido Cristal vs Unión Comercio se jugará el domingo 28 de junio a las 13:00 horas (hora peruana) en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, ubicado en Lima.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 2:00 p. m.
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3:00 p. m.
  • España: 8:00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO?

El partido Cristal vs Unión Comercio será transmitido EN VIVO a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.

Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

  • UTC vs. FC Cajamarca (Grupo C)
  • Alianza UDH vs. Unión Minas (Grupo E)
  • Sport Huancayo vs. ADT (Grupo E)
  • Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (Grupo D)

Sábado 27 de junio

  • Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (Grupo B)
  • Sporting Cristal vs. Unión Comercio (Grupo J)
  • Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (Grupo J)
  • Sport Boys vs. Academia Cantolao Grupo I)

Domingo 28 de junio

  • Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Grupo A)
  • César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (Grupo A)
  • Los Chankas vs. Santos FC (Grupo G)
  • Cusco FC vs. Cienciano (Grupo F)

Lunes 29 de junio

  • Melgar vs. CD Moquegua (Grupo H)
  • Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (Grupo F)