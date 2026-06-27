Alianza Lima vs Alianza Atlético protagonizarán un atractivo duelo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El conjunto blanquiazul llega con opciones de avanzar y buscará imponerse para sellar el pase, mientras que su oponente también intentará sumar puntos en el torneo para lograr su pase a octavos. Para no perderte este partido, te contamos todos los detalles a continuación.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO?
El partido Cristal vs Unión Comercio se jugará el domingo 28 de junio a las 13:00 horas (hora peruana) en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, ubicado en Lima.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO?
- Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 2:00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3:00 p. m.
- España: 8:00 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO?
El partido Cristal vs Unión Comercio será transmitido EN VIVO a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.
Programación de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 26 de junio
- UTC vs. FC Cajamarca (Grupo C)
- Alianza UDH vs. Unión Minas (Grupo E)
- Sport Huancayo vs. ADT (Grupo E)
- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (Grupo D)
Sábado 27 de junio
- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (Grupo B)
- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (Grupo J)
- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (Grupo J)
- Sport Boys vs. Academia Cantolao Grupo I)
Domingo 28 de junio
- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (Grupo A)
- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (Grupo A)
- Los Chankas vs. Santos FC (Grupo G)
- Cusco FC vs. Cienciano (Grupo F)
Lunes 29 de junio
- Melgar vs. CD Moquegua (Grupo H)
- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (Grupo F)
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