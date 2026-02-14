Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO | Sigue el partido por la fecha 3 de la Liga 1 - 2026
Resultados de enfrentamientos en la temporada 2025
- Alianza Atlético 3-1 Alianza Lima (Torneo Apertura)
- Alianza Lima 1-1 Alianza Atlético (Torneo Clausura)
Alianza Atlético, dirigido por el argentino Federico Urciuoli, necesita ganar para escalar algunas posiciones en la tabla del campeonato peruano.
Por su parte, Alianza Atlético, décimo en la tabla de la Liga 1 con tres puntos, llega al encuentro precedido de una derrota de 1-0 ante Chankas. En la primera fecha, los 'churres' debutaron a lo grande con un triunfo por el mismo score ante Cusco FC en calidad de local.
Alianza Lima, dirigido por el argentino Pablo Guede, tiene la obligación de ganar esta noche y sumar tres puntos que le permitan volver al primer lugar de la clasificación general.
En la Liga 1, los victorianos tienen seis puntos gracias a las dos importantes victorias que consiguió en las primeras jornadas: 1-2 ante Sport Huancayo (visita) y 2-1 ante Comerciantes Unidos, en condición de local.
Alianza Lima llega al partido con el sabor amargo que le dejó la eliminación de la fase 1 de la Copa Libertadores a manos del modesto 2 de Mayo de Paraguay, equipo debutante en el torneo continental que le arrancó un empate 1-1 en Matute, el pasado miércoles 11 de febrero. En el choque de ida, jugada el 4 del presente mes, los guaraníes vencieron por 1-0, y por esa razón ganaron la llave con un global de 2-1.
Asimismo, las incidencias del encuentro, goles, y transmisión minuto a minuto puedes seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
El partido comenzará a las 8 p.m. y será transmitido EN VIVO por la señal de Liga 1 MAX. En el Perú puedes sintonizar Liga 1 MAX a través de Claro TV, Movistar TV, DirecTV, Win, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos.
Por la tercera fecha de la Liga 1, Alianza Lima visita este sábado 14 de febrero a Alianza Atlético de Sullana, en el partido que se va a disputar en el estadio Mansiche de Trujillo. Sigue todas las incidencias de este encuentro en El Comercio.
Por la tercera fecha de la Liga 1, Alianza Lima visita este sábado 14 de febrero a Alianza Atlético de Sullana, en el partido que se va a disputar en el estadio Mansiche de Trujillo. Sigue todas las incidencias de este encuentro en El Comercio.